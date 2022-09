Al llarg del dissabte 24 de setembre tindran lloc diversos tallers, exhibicions i animacions per a tots els públics

L’esdeveniment reunirà les associacions del municipi per a donar a conèixer a la ciutadania la labor social que duen a terme durant tot l’any

També es realitzarà una recollida d’aliments no peribles per al Punt d’Aliments

La plaça de la Unió Musical acollirà el pròxim dissabte, 24 de setembre, la XVIII Trobada d’Associacions Ciutadanes de Torrent, l’acte organitzat per la Federació d’Associacions Ciutadanes (FAC) en col·laboració amb l’Ajuntament de Torrent, que reuneix les principals associacions del municipi per a mostrar i donar a conèixer a la ciutadania la labor social que realitzen durant tot l’any.

“Estem molt contents per tornar a celebrar aquesta trobada de l’associacionisme torrentí després de dos anys de pandèmia, ja que ens permet donar visibilitat a la labor i la contribució diària de tantes i tantes persones que conformen el moviment associatiu”, destaca el regidor de Participació Ciutadana, José Pascual Martinez, qui afig que “des de la Corporació Municipal posem a la disposició de les associacions la nostra col·laboració per a fer de Torrent una ciutat més solidària, amable i participativa”.

A més d’oferir informació sobre les activitats que exerceixen, en les casetes de cada associació es realitzaran diversos tallers de manualitats, primers auxilis, pintura facial o foam, entre altres, així com jocs i animacions infantils. En paral·lel, al llarg del dia també es desenvoluparà una completa i variada programació per a tots els públics en la mateixa plaça, amb recitals de poesia i micro obert, exhibicions de dansa i esport, una demostració dels guies canins de la Policia Local de Torrent, l’actuació dels xics i xiques de ADISTO i molt més. La jornada conclourà amb un sopar de germanor per a les persones assistents i la recollida d’aliments no peribles per al Punt d’Aliments, que cada persona podrà aportar durant tot el dissabte en l’estand destinat per a això.

En aquesta edició participen ARTIC, URE, AFEM, ADAT, Solidaritat Torrent, A.C.C. Rociero Andalús, ASIDIT, Torrent D’Art, Neurodes, Trinquet de Torrent, Creu Roja Torrent, A.VV. El Vedat, ADISTO, San Cayetano, Torrent de Paraules, A. Espanyola Contra el Càncer, Patinar x Torrent, A.VV. Nicolas Andreu, Tècniques Orientals, Unió Extremenya Torrent, Centre El Quixot, Acció Animalista de Torrent, Fundació María Auxiliadora, Cors Oberts, Astro-Torrent, Club ITVECA de Torrent i Natura i Cultura.

Ací podeu consultar la programació completa:

10:00h. Obertura XVIII Trobada-Recorregut d’Autoritats per estands

10:00h. Transmissions via radie- O.R.E.

10:00h. Exhibició Pilota Valenciana al carrer.

10:30h. Actuació ADISTO

11:00h. Exhibició de Guies Canins de la Policia Local de Torrent.

11:45h. Masterclass de sevillanes duració 45’- Centre Rociero Andalús de Torrent.

12:30h. Recital poètic musical 100 Mil Poetes x el Canvi.-Torrent de Paraules.

13:00h. Actuació ADISTO

13:15h Recital poètic musical 100 Mil Poetes x el Canvi.-Torrent de Paraules.

18:00h. Exhibició Patinatge del campió d’Espanya- Patinar x Torrent.

18:30h. Recital micro obert-Torrent Paraueles.

19:00h. Exhibició Gimnàstica Rítmica- Club ITVECA Torrent.

19:30h. Quadres de Balls del Centre Rociero Andalús de Torrent.

Recollida d’aliments no peribles per a donar al Punt d’Aliments

21.00 h. SOPAR DE GERMANOR

22:00h. EN L’ESCENARI ACTUACIONS VARIADES