La plaça de l’Ajuntament de Sueca acull una nova activitat proposada pel Fòrum Saludem-nos!

El Fòrum Saludem-nos! organitza una activitat per a acostar a la ciutadania les activitats que realitzen anualment en pro de la salut del municipi

La plaça de l’Ajuntament ha acollit este matí una nova activitat proposada pel Fòrum Saludem-nos!, format per 20 associacions del municipi de tota índole

L’objectiu del qual és dur a terme iniciatives que contribuïsquen a promocionar la salut en qualsevol àmbit, millorant i convertint Sueca en una ciutat més saludable i inclusiva.



Representants de totes les associacions que formen part del Fòrum s’han reunit per a traslladar a la ciutadania, en primera persona, en què consistixen les activitats que programen anualment i com poden col·laborar.

Al costat d’ells, han participat de l’activitat també, en representació de l’Ajuntament, les regidores d’Acció Social, Sari Sáez; Serveis Municipals, Pilar Moncho; i Promoció de la Salut, Carolina Torres. “A través d’esta acció, es pretén donar visibilitat a tot el treball que es realitza des del Fòrum, acostant-lo a la ciutadania mitjançant la programació anual d’una sèrie d’activitats com la de hui, incloses en el I Pla de Salut Municipal.

Al cap i a la fi, tot el que es realitza és pensant en el bé de la ciutadania, de la qual tots formem part”, ha assenyalat la regidora d’Acció Social, Sari Sáez. Per la seua part, la regidora de Promoció de la Salut, Carolina Torres, ha mostrat tot el suport a actes com el de hui, “perquè estem treballant en pro de la salut de tots els suecans i suecanes, i quina millor manera de fer-ho, que a través d’esta xarxa referent, en la qual participen associacions de tot tipus del municipi, amb una programació extensa en la qual s’inclouen accions molt interessants que arriben a tota la població”.



La regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho, ha tingut paraules de felicitació cap al Fòrum, pel camí que porta recorrent des de fa sis anys, “i que ha aconseguit, en este temps, que s’unisquen més mans a l’objectiu comú d’esta associació d’associacions. El meu reconeixement també per ser pioners en este tipus de participació ciutadana, pròxima, diversa i dinàmica, amb les seues aportacions i suggeriments per a millorar, sobre la base de les necessitats que detecten i que fan arribar a l’administració, que també és part del Fòrum”.



En representació de les associacions que formen part del Fòrum Saludem-nos!, Marià Marqués, membre del Club Sutrail, ha remarcat el treball que es realitza pel benestar i la salut dels ciutadans de Sueca “tots junts, perquè la unió fa la força”. Mª José Salvador, de l’associació ADOPS Pacients de Càncer, ha posat l’accent també en la demostració, a través d’accions com la de hui, de la unió de tots els col·lectius a l’hora de treballar per la salut i el benestar de la població, “en estos moments, estem desenvolupant accions relacionades amb l’urbanisme, coneixent les necessitats específiques d’usuaris que tenen una discapacitat o falta de mobilitat.

Una altra de les accions proposades enguany, és aconseguir que tots els lavabos públics del municipi estiguen adaptats. Busquem sempre les millors condicions saludables per a tota la població”.



En el transcurs de l’activitat, que ha comptat també amb la presència dels regidors Teresa Ribes i Julio Serra, s’ha convidat a tots els presents a unir-se a la interpretació de la cançó composta per a l’ocasió, titulada Som Salut. Finalment, s’ha oferit un servei de catering inclusiu, gràcies a la col·laboració de les associacions membres del Fòrum Saludem-nos!