L’Ajuntament de La Pobla de Farnals ha hagut d’assumir amb fons propis el cost de la reparació de la climatització del seu centre de salut, a causa de la insuficient ajuda proporcionada per la conselleria de Sanitat.





L’ambulatori, edificat en 2006, es manté mitjançant un conveni entre el municipi i la Conselleria, a través del qual la Generalitat Valenciana subvenciona anualment el cost del manteniment dels edificis sanitaris. No obstant això, Enric Palanca, alcalde del municipi critica que la quantia anual de 36.000 euros és “totalment insuficient i desfasada”, ja que només considera la població censada i no té en compte l’envelliment dels edificis ni l’augment de residents temporals en municipis turístics com La Pobla de Farnals.



La reparació de la climatització ha tingut un cost total de 18.130 euros, una quantitat que ha sigut coberta per l’Ajuntament després de la negativa de la Conselleria de fer-se càrrec directament de la reparació.



El primer edil ha expressat que la reparació de la climatització “era una necessitat fonamental per a garantir el benestar tant per als pacients com per al personal sanitari.”



L’alcalde també ha assenyalat que al maig, la Conselleria va anunciar amb molt poc temps d’antelació una subvenció per a resoldre avaries de les quals era coneixedora per escrit des de feia dos anys, eixe poc marge de temps va impedir que el consistori poguera optar a elles. Davant aquesta situació, la regidoria de Sanitat de l’ajuntament de La Pobla de Farnals va decidir assumir la despesa de la reparació de la climatització, això sí, amb “l’esperança que Sanitat compensarà al Consistori per haver assumit una competència que no li correspon.”