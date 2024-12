La Pobla de Farnals celebra el Nadal amb una agenda completa d’activitats per a totes les edats

El municipi oferirà esdeveniments des de tallers gastronòmics fins a la tradicional Cavalcada de Reis.

La Pobla de Farnals es prepara per a les festes nadalenques amb una extensa programació organitzada per l’Ajuntament i diverses entitats locals. Les activitats, que s’inicien el 14 de desembre amb la II Olimpíada Gaming en l’Espai Jove, estan pensades per a oferir diversió i participació a veïns de totes les edats.

Activitats destacades

Excursió cultural i tallers gastronòmics:

L’Escola d’Adults organitza una excursió a Xàtiva el 15 de desembre i diversos tallers de dolços tradicionals i tall de pernil els dies 16, 17 i 18. A més, el 18 de desembre hi haurà un taller de nadales en anglés .

El Pare Noel estarà a la plaça Sant Vicent Ferrer el 15 de desembre al matí. Eixe mateix dia s’inaugura la Fireta de Nadal amb activitats com cinema infantil el 23 de desembre i espectacles com ‘Nadal Rock’ i ‘Pink Impact’ el 26 i 27 de desembre, respectivament.

El 23 de desembre , el CEIP Cervantes acollirà un torneig de voleibol. A la vesprada, l’Espai Jove oferirà un taller de ràdio, seguit per un taller de màgia el 30 de desembre i un taller de circ el 2 de gener .

La tradicional cursa Sant Silvestre celebrarà la seua desena edició el 27 de desembre pels carrers del centre urbà.

Arribada dels Reis Mags

El 5 de gener, Ses Majestats arribaran a les 16.15 hores al Port Esportiu de la platja amb vaixell. Després de la desfilada per la zona costanera, es traslladaran al centre urbà, on a les 18.30 hores es realitzarà la Cavalcada. El recorregut finalitzarà amb el lliurament d’obsequis als xiquets i xiquetes de la localitat.

La Pobla de Farnals convida a tota la ciutadania a participar i gaudir d’un Nadal màgic ple d’activitats.