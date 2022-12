Més de 850 agents vigilaran les zones comercials i també els magatzems de València

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acompanyada pel cap superior de Policia de la Comunitat Valenciana, Jorge Marti, i el cap provincial de València, Vicente Guillem, ha presentat les guies de la campanya Comerç Segur elaborades pel Ministeri de l’Interior i que s’han repartit entre els comerços de la ciutat de València.

Les guies que hui s’han entregat a comerciants de la zona centre de la ciutat de València, també es reparteixen en altres zones comercials d’aquesta ciutat i de la Comunitat Valenciana.

Aquests documents formen part de la iniciativa Comerç Segur que tracta de “garantir- ha dit Bernabé- les compres segures, en llibertat i normalitat durant la festes nadalenques”. En aquests documents es repassen les mesures de seguretat que s’han de complir en els establiments, en la distribució de productes, en els productes comercialitzats, en la gestió de fons i sistemes de pagament, així com en el comerç electrònic. A més, s’analitzen les actuacions que s’ha de dur a terme davant una actuació que no oferisca garanties i es repassen les formes delictives més comunes i les accions a desenvolupar davant els fets delictius i la formalització de denunciasEl operatiu de la Campanya de Nadal-Comerç Segur que es desenvoluparà fins al 10 de gener, està compost a la ciutat de València per 850 efectius de la Policia Nacional.



L’operatiu policial de Nadal prestarà “especial atenció a les zones comercials de major afluència i als nodes de transport, al mateix temps que recolzarà els diferents esdeveniments preparats per ajuntaments i Generalitat per als dies principals de Nadal”, segons ha assenyalat la delegada. Tota aquesta campanya es desenvolupa en col·laboració i coordinació amb les policies locals.