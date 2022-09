L’aparició de més de cinc gats morts en les darreres setmanes a Alberic ha despertat l’alarma i el malestar entre el veïnat. Segons expliquen des de la Policia Local d’Alberic, “ja van més de cinc gats els que han mort a causa de l’enverinament, i tots ells han aparegut per la zona de la plaça Mestre Leopoldo Magenti”.

Segons les fonts policials, alguns dels animals vivien al carrer i altres eren la mascota de veïnes i veïns. La repetida aparició de verí als menjadors del carrer ha provocat que la Policia Local del municipi, conjuntament amb la Guàrdia Civil, inicien una investigació per a identificar la persona o les persones responsables i acabar amb aquesta pràctica que atempta greument contra el benestar animal.

D’acord amb la definició de les veïnes i veïns que coneixen la situació i de la mateixa Policia Local, el verí utilitzat és de color verdós i d’aspecte granulat, molt semblant a l’utilitzat contra les plagues de bavoses i caragols.

INFORMACIÓ VETERINÀRIA

Com a primer efecte, estos granulats irriten la mucosa gàstrica provocant salivació i vòmits en els animals i diarrea verdosa o blavosa. A partir del moment en que el compost és absorbit per la mucosa gàstrica apareixeran altres símptomes com són els tremolors musculars i fins i tot convulsions. Els animals poden presentar febres altes, amb temperatures superiors als 42°.

Normalment els signes clínics apareixen ràpidament, entre els 15 minuts i les 3 hores després de la ingesta d’aquests productes. Els efectes a nivell nerviós apareixen en forma d’ansietat, tremolors musculars, irritabilitat, al·lucinacions, marxa amb extremitats rígides, incoordinació semblant a un estat d’embriaguesa i, de vegades, presenten somnolència i disminució de la consciència, apareix també nistagme (moviment dels ulls) i dilatació pupil·lar. També es veu afectant el sistema cardiorespiratori, el que provoca taquicàrdia, mucoses pàl·lides i congestives i hipersalivacions amb saliva normalment espessa i espumosa.

Per tot això és imprescindible que, davant el dubte d’ingesta, s’acudisca a un centre veterinari ja que, si l’animal sobreviu a les primeres 24 hores després de la ingesta i rep un adequat tractament tan prompte com es puga, el pronòstic pot ser favorable.