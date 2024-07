La Policia Local de Sueca deté als presumptes autors de diversos robatoris amb força en vivendes

La Policia Local de Sueca ha detingut als presumptes autors de diversos robatoris amb força comesos en diferents vivendes de la ciutat, gràcies a la col·laboració d’un veí que va alertar als agents en escoltar ‘sorolls sospitosos’ en la vivenda confrontant.

Després d’acudir immediatament al lloc, la Policia Local va poder verificar la comissió de diversos robatoris i va procedir a activar un dispositiu especial de seguretat, que va aconseguir la localització de dos individus que pretenien fugir amb un gran botí pel terrat d’un dels edificis, sent interceptats ràpidament pels agents.

“Vull felicitar, una vegada més, a la Policia Local de Sueca per la seua perícia i professionalitat, aconseguint localitzar i detindre amb rapidesa als presumptes autors de diversos robatoris en vivendes de la ciutat, dos persones que, a més, estaven sent buscades per delictes similars”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan López.

En el registre als sospitosos, se’ls va intervindre instruments per a l’obertura de portes i caixes fortes, i diverses borses amb gran quantitat de diners, joies, rellotges i altres objectes de valor. Els propietaris de dos de les vivendes violentades, van reconéixer els objectes sostrets com a seus i van comprovar l’estat interior de les seues cases, observant com es trobava tot registrat.

Els detinguts, que compten amb antecedents per fets similars, han sigut posats a disposició judicial i s’investiga la seua possible pertinença a una organització criminal i la seua participació en molts altres robatoris, tant en la capital de la Ribera com en altres ciutats costaneres de la província.