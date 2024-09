En el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Persones

La Policia Nacional allibera 24 víctimes de tràfic i desarticula l’organització criminal que les explotava sexualment en pisos de cites

Les dones, en la seua majoria de nacionalitat colombiana, eren obligades a exercir la prostitució 24 hores al dia durant sis dies a la setmana en pisos prostíbul pels quals giraven cada 21 dies

Han sigut detingudes 21 persones a les províncies de Madrid (10), València (5), Castelló (3), La Rioja (2) i Saragossa (1), entre les quals es troben els quatre capitostos de l’entramat que han ingressat a la presó provisional

S’han realitzat 11 registres domiciliaris en els quals s’han intervingut quasi 52.000 euros en efectiu i dispositius electrònics, a més s’han clausurat cinc pisos que l’organització utilitzava per a les trobades sexuals de les víctimes

Agents de la Policia Nacional han alliberat 24 dones víctimes d’explotació sexual i han desmantellat l’organització criminal que presumptament les explotava en pisos de cites situats en diferents punts de la geografia espanyola. Les dones, en la seua majoria de nacionalitat colombiana, eren obligades a exercir la prostitució 24 hores al dia durant sis dies a la setmana, disposant únicament de dues hores lliures al dia. Han sigut detingudes 21 persones a les províncies de Madrid (10), València (5), Castelló (3), La Rioja (2) i Saragossa (1), entre les quals es troben els quatre principals responsables de l’entramat que han ingressat a la presó provisional. S’han realitzat 11 registres domiciliaris i cinc pisos de cites han sigut clausurats judicialment.

Investigació iniciada amb el testimoniatge d’una de les víctimes

La investigació es va iniciar gràcies a la declaració d’una dona que va manifestar haver sigut víctima d’explotació sexual per part d’una organització criminal. Les nombroses perquisicions iniciades des d’eixe moment pels agents van permetre detectar l’activitat d’eixe entramat liderat per una ciutadana que, juntament amb els seus familiars directes, operaven a mode de clan familiar mentre que la resta d’integrants eren ciutadans d’origen llatinoamericà.

Els investigadors van poder establir que l’organització criminal captava a les víctimes al seu país d’origen a través d’anuncis en portals d’internet de contactes sexuals i ocasionalment a través d’altres dones que haurien estat sota control de l’organització criminal. Les dones acceptaven les condicions imposades a causa de la seua precària situació econòmica en origen i amb l’esperança de millorar la seua situació vital, sent en moltes ocasions aquestes l’únic manteniment del seu nucli familiar.

Les víctimes viatjaven per via aèria des del seu país d’origen o altres països de la Unió Europea cap a Espanya, simulant tractar-se d’un viatge de turisme, repercutint tals despeses sobre elles en forma de deute que haurien de saldar sotmetent-se a l’explotació sexual de l’entramat criminal.

Explotades en condicions deplorables

L’entramat criminal desenvolupava la seua activitat en almenys sis pisos de cites situats a les províncies de Castelló, Madrid, Màlaga i València. Quan les dones arribaven al nostre país eren traslladades a algun d’eixos pisos, on romanien per períodes de 21 dies, i en el moment en el qual els explotadors consideraven que les dones es trobaven “cremades” en una zona, les desplaçaven a altres pisos de cites. Aquest sistema de rotació era utilitzat per a satisfer la demanda constant de “dones noves” dels clients i augmentar així els beneficis de l’entramat.

Les víctimes eren obligades a acceptar tots els encàrrecs sexuals durant les 24 hores del dia amb una única jornada de descans a la setmana i dues hores lliures previ avís als integrants de la xarxa criminal. Dels guanys obtinguts pels serveis sexuals realitzats, només tenien dret al 50%.

Els propis integrants de la xarxa criminal eren els encarregats de respondre i concertar els serveis sexuals amb els clients, ja fora a través de trucades telefòniques o de missatgeria instantània, controlant així la quantitat i duració dels serveis.

Venda de substàncies estupefaents i blanqueig de capitals

Els pisos de cites funcionaven també com a punts de venda i distribució de substàncies estupefaents, principalment cocaïna, i medicaments subjectes a venda sota prescripció mèdica, indicats per al tractament de la disfunció erèctil.

L’entramat criminal recaptava els beneficis econòmics, derivats de l’explotació sexual i de la venda eixes substancies estupefaents i farmacològiques, a través d’una plataforma de pagament per a telefonia mòbil. Per a això comptava amb una xarxa de col·laboradors que aportaven línies de telèfon i comptes bancaris on s’efectuaven els pagaments que, posteriorment eren transmesos als capitostos de l’entramat criminal en efectiu o a través de criptomonedes. Per a blanquejar eixos beneficis derivats feien ús de societats mercantils interposades a través de les quals adquirien diversos béns mobles i immobles.

L’operació policial ha finalitzat amb 11 registres domiciliaris en els quals s’han intervingut 51.730 euros en efectiu, un vehicle, 11 telèfons mòbils, dos ordinadors portàtils, una tauleta, 35 gr. de cocaïna, 446 gr. de marihuana, 52 gr. d’haixix, 23 comprimits de medicaments per al tractament de la disfunció erèctil, una pistola d’aire comprimit amb munició de plom. A més s’ha procedit al bloqueig d’efectiu i criptomonedes i a la prohibició de disposició de béns per un valor de de 508.367 euros.

Amb el tràfic no hi ha tracte

La Policia Nacional compta amb la línia telefònica 900105090 i el correu trata@policia.es per a facilitar la col·laboració ciutadana i la denúncia, anònima i confidencial d’aquesta mena de delictes, no quedant reflectida la trucada en la factura telefònica.