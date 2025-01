La Policia Nacional desmantella un grup criminal dedicat al tràfic de drogues i intervé més de 1.000 plantes de cànnabis

Els agents han detingut nou persones, membres d’un grup criminal que comptaven amb infraestructura en diversos punts del territori espanyol.

S’han efectuat nou registres en les províncies de València, Conca i Toledo, on s’han localitzat tres plantacions indoor.

El valor de l’electricitat defraudada arribava a ascendir mensualment a quasi 50.000 euros, en tan sols un dels punts registrats.

S’ha decretat l’ingrés a presó de quatre dels arrestats.

Agents de la Policia Nacional han desmantellat un grup criminal dedicat al cultiu d’extenses plantacions de cànnabis a les províncies de València, Conca i Toledo per a la seua posterior distribució a nivell nacional. L’operació policial s’ha saldat amb la detenció de nou persones, set homes i dues dones d’origen albanés i romanés, d’entre 26 i 41 anys, com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

Les investigacions es van iniciar el passat mes de setembre, quan es va tindre coneixement que una organització es dedicava al cultiu de cànnabis. Aquest entramat criminal prenia nombroses mesures de vigilància per a detectar una possible investigació policial, emprant per a això vehicles de llançadora.

Després de mesos de diverses perquisicions i una vegada detectats els diversos punts de cultiu, es van identificar tots els membres de l’organització, els quals mantenien un clar repartiment de tasques. Posteriorment es van dur a terme nou registres en les províncies de València, Conca i Toledo. Aquests registres van concloure amb el descobriment de tres plantacions de cànnabis a Albalat dels Sorells, a Llíria i a Conca. A més, en una urbanització de Riba-roja de Túria van trobar una plantació en preparació.

A Massanassa utilitzaven un dels immobles com a residència juntament amb un apartament a la zona de la Patacona. Així mateix, a Toledo es va registrar una nau industrial que era utilitzada com a magatzem, finalitzant amb la inspecció d’un traster a Paterna. Entre els efectes intervinguts es troben 1.065 plantes de cànnabis, documentació d’enviament de quantitats de diners, contractes d’arrendament, 14 telèfons mòbils, 169 focus LED, 77 ventiladors, set aires condicionats i 51 làmpades de vapor.

L’operatiu ha sigut desenvolupat pels agents pertanyents a la Unitat de Drogues i Crim Organitzat de la Comissaria Local de Xirivella-Alaquàs-Aldaia amb la col·laboració de Mitjans Aeris. A més, també han participat agents de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) i la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) pertanyents a la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana de la Prefectura Superior de la Comunitat Valenciana. El registre de Conca i una de les nou detencions es va efectuar conjuntament amb la Comandància de la Guàrdia Civil d’aquesta ciutat.

En aquesta operació policial s’han detingut un total de nou persones d’origen albanés i romanés com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Dels detinguts, tres d’ells amb antecedents policials, un va quedar en llibertat, passant la resta a disposició judicial i decretant-se l’ingrés a presó per a quatre d’ells.