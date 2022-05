La primera edició del Campus d’Estiu de cinema a València

La primera edició del Campus d’Estiu de cinema rep més de cent projectes, 21 d’ells valencians

De les sol·licituds rebudes, un 40,2% han sigut presentades per dones

Més d’un centenar de projectes, tots ells vinculats pels seus autors o per les seues temàtiques amb col·lectius minoritzats, s’ha presentat a la primera edició del Campus d’Estiu de cinema, el programa que organitza l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya amb l’Ajuntament de València, i amb la col·laboració de la plataforma Netflix. Així ho ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, qui ha destacat l’èxit de la convocatòria.

Gómez ha assegurat que este campus convertirà València este estiu “en seu de formació de nous talents cinematogràfic, i impulsarà i donarà visibilitat al talent valencià”. “És un exemple de la voluntat que les coses bones es queden a la nostra ciutat”, ha afirmat, i ha recordat que la celebració de Gala dels Goya es va plantejar “no com un esdeveniment efímer”. “I quina millor manera d’aconseguir-lo que celebrar a València el primer Campus de formació impulsat per l’Acadèmia”, ha argumentat.

Després de la convocatòria del campus, es va obrir un termini de presentació de sol·licituds, entre el 25 d’abril i el 6 de maig, que es va tancar amb un total de 102 propostes, de les quals 41 han sigut presentades per dones (és a dir, un 40,2% del total). Gómez ha destacat que esta dada “reflecteix una presència molt important de professionals dones en una indústria que encara està molt masculinitzada, la qual cosa és molt important per a trencar barreres i per a ampliar la mirada del cinema”. A més, 21 dels projectes presentats ho han estat per persones empadronades, o que tenen la seua seu laboral, a València.

Del 3 al 17 del pròxim mes de juliol, València es convertirà en un campus de formació en cinematografia, amb un programa dirigit a directors i directores que, a través de mentories amb professionals del guió i la direcció, i amb la col·laboració d’actors, actrius i cineastes d’altres especialitats, treballaran per a millorar la inclusió de la diversitat i per a donar major solidesa als seus llargmetratges de ficció. La gran majoria dels sol·licitants són d’origen espanyol (96 d’un total de 102), encara que també hi ha propostes arribades des d’altres països, com el Brasil (dos propostes), i l’Argentina, Mèxic, el Marroc i el Regne Unit (una de cadascun).

