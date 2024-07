En febrer d’enguany va entrar en vigor la primera zona d’estacionament per a residents de Catarroja. Aleshores una part important del veïnat ha sol·licitat les targetes per poder aparcar al seu barri.

Després de demanar els informes oportuns i d’haver posat en marxa campanyes d’informació al veïnat. Al febrer d’enguany es va posar en marxa la primera ZER (Zona d’Estacionament per a Residents) a Catarroja, al barri de les Barraques.

Reordenar els estacionaments per garantir l’aparcament del veïnat és un mesura estratégica que en els últims anys s’ha implantat a moltes ciutats i que aconsegueix, a més de racionalitzar els estacionaments, recuperar espai per a les persones i combatre l’emergència climática. Com explica el regidora de Mobilitat de Catarroja, Martí Raga “les Barraques és un barri tradicional, des del 2015 hem peatonalitzat carrers i implantat mesures d’urbanisme tàctic per protegir-lo i l’útim pas era implantar una zona d’aparcament per a resident per garantir el benestar del veïnat del barri”.

Quasi sis mesos després de la posada en marxa de la mesura, les valoracions de les veïnes i veïns afectats, així com dels representants dels diferents grups polítics, són molt positives, malgrat les dificultats inicials “normalment les iniciatives que afecten a la mobilitat provoquen incerteses i algunes reticències al principi però en quant es posen en marxa la gent agraeix els canvis”, ha afegit Martí Raga.

Amb la mesura implantada i el veïnat satisfet el següent pas, previst per al 2025, será establir la taxa que les persones usuàries han d’abonar, que rondarà els 25 euros i organitzar el sistema de renovació de targetes. El regidor de l’àrea ha volgut agrair a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament la seua predisposició per a facilitar la implantació d’este nou sistema, així com al veïnat del barri que, des del primer moment, va confiar en la mesura.