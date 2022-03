Els centres de majors de Verge de l’Olivar, Bellido i Sant Enric ofereixen activitats permanents, esdeveniments, tallers i visites culturals

La programació per al primer semestre de l’any dels centres municipals de persones majors de Torrent arriba al seu equador. Els centres de Verge de l’Olivar, Bellido i Sant Enric ofereixen, de gener a juny, activitats permanents que inclouen tallers sobre informàtica, teatre o manualitats, als quals se sumen programes de millora de la salut i gimnàstica de manteniment.



Aquestes activitats s’afigen a unes altres que s’organitzen de manera eventual en cada centre. Verge de l’Olivar acollirà en les pròximes setmanes cicles de tertúlies i cineforums, amb pel·lícules com “Queen” o “La comtessa descalça”. El centre del carrer Bellido, acollirà al maig un flashmob amb coreografia de música i ball. El centre de Sant Enric organitzarà, ja al juny, un bingo educatiu són els Objectius de Desenvolupament Sostenible



A més, els tres centres disposen de serveis permanents durant tot l’any, com a cafeteria, podologia i perruqueria, comuna a tots ells. Per part seua, el centre de Verge de l’Olivar posa a la disposició dels usuaris un servei de fisioteràpia i rehabilitació, així com horts urbans.

La informació sobre aquestes activitats, així com les inscripcions, es poden consultar en el Servei de Promoció Sociocultural i Atenció a les Persones Majors del Centre Verge de l’Olivar (C/ Verge de l’Olivar, 40), de dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 h.

