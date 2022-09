La Prova de Veu del Cant de la Carxofa tindrà lloc demà dissabte 3 de setembre a les 19 hores al Castell d’Alaquàs

Alaquàs va acollir ahir dijous 1 de setembre la preselecció tècnica de les xiquetes i xiquets que protagonitzaran la Prova de Veu del Cant de la Carxofa que se celebrarà demà dissabte 3 de setembre. En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó, la presidenta de l’Associació Amics i Amigues del Cant de Carxofa, Maria Alfonso, la preparadora de les veus, Ruth Martínez, regidores i regidors de l’Ajuntament d’Alaquàs i altres representants dels col·lectius implicats.

Les aspirants a interpretar el Cant de la Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar seran les xiquetes Aitana Aguilar Forment, Ángela Cruzado Castillo i Andrea Montón Valero. Les xiquetes que aspiraran a protagonitzar el Cant de la Carxofa en honor al Crist de la Bona Mort seran Lucía Cañamás Parreño, Carmen Galarza González i Carmen Soriano Álamo.

Totes les aspirants són alumnes de música i destaquen per la qualitat de la seua veu que van mostrar ahir davant del jurat format per la soprano Maria Tamarit i el director del grup vocal Neovocalis, Rafael Sánchez Mombiedro.

El procés de selecció per al Cant de la Carxofa comença mesos abans quan es realitza la convocatòria a les escoles de la ciutat. El professorat de música dels col·legis de primària són els encarregats de promocionar aquest esdeveniment musical incorporat ja en el currículum escolar de l’alumnat d’Alaquàs. Posteriorment, els xiquets i xiquetes interessats en aprofundir en el cant s’inscriuen a l’escola de la Unió Musical d’Alaquàs, on sota la supervisió de la professora Rut García Martínez, aprenen el tradicional cant i es preparen per a la preselecció tècnica que es va realitzar ahir.