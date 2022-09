La Regidoria d’Igualtat reprén les seues activitats amb una ruta nocturna per la València medieval

55 dones compartiren este passat dijous espai i temps per descobrir “La València medieval des d’una perspectiva de gènere”, la primera de les propostes d’este curs 2022-23.

L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Picassent organitzava esta passada setmana una ruta nocturna des d’una perspectiva de gènere per conéixer la València medieval, posant el focus d’atenció al paper de les dones en aquest període, les quals comptaven amb un paper limitat i marcat sota els homes de l’època. Durant esta visita, també van tindre espai les dones que van trencar els rols imposats, com van ser Sor Isabel de Villena, o Germana de Foix.

El pròxim 23 de setembre es commemora el Dia Internacional contra l’Explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets, i és també important remarcar la situació de les dones de l’època medieval que es veien abocades i conduïdes a l’exercici de la prostitució, un dels temes protagonistes d’esta ruta nocturna.

Programació anual d’activitats per visibilitzar la desigualtat al llarg de la història

Aquesta primera ruta nocturna es troba integrada dins de la programació anual d’activitats que porta a terme la Regidoria d’Igualtat, i que té com a objectiu mostrar les desigualtats entre homes i dones en les seues diferents manifestacions al llarg de la història, així com visibilitzar a aquelles dones que tingueren un paper destacat, però que foren invisibilitzades pel fet de ser dones. A més a més, aquesta activitat té com a finalitat crear espais d’oci i temps personal per a les dones del municipi, deixant de costat les obligacions de cures quotidianes, així com crear relacions de sororitat i de suport entre elles.

Per a la regidora d’Igualtat Belén Bernat Sotelo “amb aquesta primera activitat donem el tret d’eixida a la nostra programació de la millor manera possible, per la bona acollida amb què ha comptat. Una programació amb què volem recuperar la normalitat al 100% després de la pandèmia sanitària i incorporar com a assistents al major nombre de persones per a potenciar la nostra tasca de sensibilització”.

Projecció del documental “El proxeneta. Paso corto. Mala leche” de Mabel Lozano

La programació d’activitats de la Regidoria comptarà dijous 22 de setembre, a les 19:30 a la Casa de Cultura, amb la projecció del documental “El proxeneta. Paso corto, mala leche” i posterior col·loqui amb la seua directora Mabel Lozano, qui compta amb una llarga i reconeguda trajectòria en la denúncia i visibilització de l’explotació sexual contra les dones.