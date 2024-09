La regidoria d’Infància i Família fa costat als xiquets amb menys recursos de Torrent

L’Ajuntament col·labora amb Asoginter fent lliurament de packs amb materials que puguen servir d’ajuda per al desenrotllament de les activitats extraescolars de l’associació

La Regidoria d’Infància i Família, que dirigix M. Ángeles Lerma, ha reafirmat el seu compromís amb la inclusió i la igualtat en la infància

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Regidoria d’Infància i Família, que dirigix M. Ángeles Lerma, ha reafirmat el seu compromís amb la inclusió i la igualtat en la infància en col·laborar estretament amb l’associació gitana ASOGINTER. Mitjançant l’adquisició de material per a les seues activitats extraescolars.

Amb l’objectiu de garantir que tots els menors puguen participar de manera activa i equitativa en estes iniciatives, l’Ajuntament ha fet lliurament de packs amb materials que puguen servir d’ajuda per al desenrotllament de les activitats, com ara motxilles, llibretes o bolígrafs.

Estos packs han sigut distribuïts entre els xiquets amb menys recursos, permetent que puguen desenrotllar les activitats al costat dels seus companys en igualtat de condicions.

“Creiem fermament en el dret de tots els xiquets a disfrutar d’una infància plena i amb les mateixes oportunitats”, ha afirmat M. Ángeles Lerma, regidor d’Infància i Família. “Esta col·laboració amb ASOGINTER suposa un pas més per a fer de Torrent una ciutat on tots els xiquets puguen aconseguir el seu màxim potencial”.

Una iniciativa que ha tingut molt bon acolliment per part de l’associació, on s’han mostrat molt agraïts, destacant la importància de comptar amb el suport de les institucions per a dur a terme projectes que afavorisquen la integració i el desenrotllament en la infància.

Tal com ha assenyalat el seu president, Juan Costa Gil Bustamante, “volem donar-li les gràcies a l’Ajuntament de Torrent, i a la regidor d’Infància i Família. M. Ángeles Lerma per esta iniciativa tan important que ha consistit en la donació de material tenint en compte la volta de les activitats extraescolars, coincidint amb l’inici del curs escolar”.