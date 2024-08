Les reserves d’aigua a Espanya descendeixen al 50,9% malgrat les precipitacions

La conca del Segura es troba en situació crítica amb només el 17,6% de capacitat

Les reserves d’aigua en els pantans espanyols es troben al 50,9%, descendint quasi un punt i mig en relació a la passada setmana. Així, els embassaments compten actualment amb 28.518 hectòmetres cúbics, després de descendir en 794 hm³ l’última setmana.

El descens es produïx malgrat les precipitacions, que han afectat considerablement el vessant Mediterrani i en menor mesura al vessant Atlàntic, segons dades facilitades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. La màxima s’ha produït a Terol amb 48,4 litres per metre quadrat.

Tot i que la reserva es troba quasi 1.000 hm³ per damunt de la mitjana dels últims deu anys, continua sent alarmant en conques com la del Segura, que es troba en el 17,6%; seguida de Guadalete-Barbate, Mediterrània Andalusa, conques internes de Catalunya, Guadalquivir i Xúquer, amb el 42,8%.