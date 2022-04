La Ribera Alta té assignats 20 milions i la Ribera Baixa més de huit en un repartiment que inclou a les set mancomunitats de les dos comarques. Alzira, Cullera i Sueca superen el milió d’euros

El president Gaspar i el vicepresident Bielsa presenten el Pla d’Inversions 2022-23 que repartirà 70 milions d’euros enguany i la mateixa quantitat l’any que ve entre 264 ajuntaments valencians

Entre les novetats destaca la reducció de la burocràcia en poder visar els projectes els tècnics locals i agilitar així la seua execució. Es valora que la localitat compte amb pla d’igualtat i zones verdes

Els municipis de la Ribera rebran 28.146.396 euros de la Diputació de València en el marc del Pla d’Inversions 2022-23. Per comarques, la Ribera Alta té assignats 20.007.153 euros per a repartir entre els seus ajuntaments, amb quantitats que oscil·len entre el milió d’euros que supera Alzira i frega Carcaixent fins als 321.000 euros de Benimuslem. A la Ribera Baixa, la dotació biennal deixarà 8.139.243 euros, amb més d’un milió per a Cullera i Sueca i al voltant de 360.000 euros per al Mareny de Barraquetes, en l’altre extrem de la taula.

El pla inversor de la Diputació inclou a les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, així com la del Marquesat, L’Ènova, Vall dels Alcalans, Albalat de la Ribera-Polinyà de Xúquer i la formada per Càrcer, Cotes, Sellent i Alcàntera de Xúquer.

La Diputació de València ha presentat este dilluns, davant més de 200 alcaldes i alcaldesses de la província, la proposta de Pla d’Inversions per a enguany i el pròxim exercici, amb una dotació de 140 milions d’euros que reforça l’aposta per l’autonomia municipal i la liquiditat que necessiten els ajuntaments per a millorar infraestructures i serveis. Després de l’experiència dels últims anys, la principal novetat del pla biennal és la possibilitat que els tècnics locals visen els projectes amb la finalitat d’agilitar la tramitació i posterior execució de les obres.

Així ho ha manifestat el president, Toni Gaspar, en l’acte multitudinari que ha tingut lloc en l’edifici Veles e Vents de la Marina. “La Diputació mantindrà el pols inversor en els municipis, que continuaran disposant de recursos econòmics com mai han tingut per a millorar les seues infraestructures. Els responsables locals seran els que decidisquen a quines obres o actuacions destinen els diners, això no canvia; però hem volgut anar més enllà i no sols incrementar la partida sinó permetre als tècnics dels ajuntaments donar el vistiplau als projectes, per a reduir burocràcia i que es puguen executar amb major agilitat”.

Acompanyat pel vicepresident i responsable de Cooperació Municipal i Cohesió Territorial, Carlos Fernández Bielsa, el president ha posat en valor els principis d’autonomia, justícia, igualtat, eficàcia i sostenibilitat sobre els quals es basa esta proposta de pla biennal d’inversions que duplica les ajudes directes als municipis respecte a l’anterior legislatura. Gaspar ha explicat que els tècnics provincials donaran suport a tots els consistoris en la tramitació de les obres, especialment “als més xicotets, que són els que més necessiten l’ajuda i els recursos de la Diputació per a fer front al repte burocràtic”.

De l’explicació de la fórmula per a repartir eixes ajudes s’ha encarregat el vicepresident Bielsa, que ha destacat com a nous els incentius per als ajuntaments que compten amb plans d’igualtat municipals, paratges naturals i zones verdes, criteris que se sumen a uns altres ja inclosos en el pla com la taxa de desocupació, l’existència de nuclis històrics amb valor patrimonial o l’esforç fiscal dels consistoris.

Els criteris

Carlos Fernández Bielsa ha detallat els criteris que justifiquen les quantitats finals incloses en la proposta de Pla d’Inversions de la Diputació, amb una part fixa, prorratejada de manera equitativa entre els 264 ens locals, que suposa al voltant d’un 35% dels 140 milions d’euros. A més, un altre 30% de l’ajuda es concedix en funció de la població i el 10% segons la superfície.

La resta de la quantitat assignada a cada ajuntament depén de criteris com el cost per la prestació de serveis públics; la posada en marxa de plans de mobilitat sostenible; i l’existència de plans d’igualtat i zones verdes municipals, de la valoració dels quals depén un 5% i un 2% respectivament de l’aportació final a cada població. Una altra de les novetats és que els consistoris podran destinar fins a un 1,25% de la quantitat que reben a l’elaboració d’un pla antifrau, de caràcter voluntari.

En paraules de Bielsa, “el nou pla biennal amb el qual arribarem al final de la legislatura insistix en l’esforç pressupostari per a dotar amb molts més recursos un programa unificat d’inversions en obres i serveis que dona resposta a les necessitats dels municipis”. Però a més, afig el responsable de Cooperació Municipal, “estarem més prop dels tècnics locals per a agilitar l’execució de les obres, especialment en eixe 70% dels pobles amb menys de 5.000 habitants, que són els que tenen una major dependència de les inversions supramunicipals”.

