La Torre Miramar, que se situa en una superfície de 7.200 metres quadrats en l’entrada nord de la ciutat de València, es convertirà en un espai bioclimàtic destinat a la cultura urbana. L’Ajuntament de València preveu dotar l’espai de fonts d’aigua potable i generadors d’energia amb pèrgoles solars per a recàrrega de vehicles elèctrics o dispositius mòbils. A més, s’enjardinarà la superfície i s’instal·laran zones d’ombra vegetal i un jardí vertical de 45 metres en la cara nord de la torre. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha afirmat que “la Torre Miramar es troba en un espai estratègic i s’ha de consolidar com una fita arquitectònica, bioclimàtic i sostenible, imatge d’una València que ja és capital verda europea i que té el compromís de ser ciutat neutra en emissions de CO₂ en 2030”.



Per a Alejandro Ramon, “la Torre Miramar es troba en una zona universitària, prop dels campus de la Universitat Politècnica i de la Universitat de València, i en un punt que la converteix en imatge i porta de la ciutat per a tots els que arriben per l’autopista de Barcelona”. Per això, segons el regidor, “volem dignificar-la i transformar-la en un element per al gaudi de la ciutadania i un emblema urbà de referència. L’objectiu és convertir-lo en un nou espai verd, bioclimàtic i sostenible”.

El regidor ha recordat que “la Torre Miramar va costar en el seu moment 24 milions de l’erari públic, va estar abandonada durant més d’una dècada. Era un exemple de mala gestió i balafiament que ara revertirem per a posar-la al servei de la ciutadania i transformar-la en un emblema de la València que volem”.

El projecte

El projecte municipal transformarà este espai urbà amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i pèrgoles d’ombra amb revestiment vegetal. En la façana amb orientació nord s’instal·larà un jardí vertical i la façana amb orientació sud es cobrirà amb acabat de vidre fotovoltaic per a la producció d’energia solar. A més, s’instal·laran fonts d’aigua potable.

D’altra banda, la rotonda es convertirà en un espai per a la pràctica d’esports urbans com l’skate, la cal·listènia, el patinatge o el parkour i una zona per a les expressions artístiques lligades a la música, la dansa o les arts plàstiques.

La Junta de Govern Local va aprovar al desembre de 2021 la recepció del complex. En 2023 s’executarà la primera fase del projecte, amb una inversió de 250.000 euros. La remodelació integral de l’espai està pressupostada en 1.300.000 euros.