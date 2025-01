La Saturació del Centre de Salut Alzira per la falta de metges posa en perill l’atenció sanitària i les condicions laborals

Des de fa unes setmanes, la situació del Centre de Salut Alzira II és preocupant per la falta de metges que, a més de posar en perill l’ atenció sanitaria provocant la renuncia de profesionals a les seues places per la saturació de feina i les condicions en les que treballen.

Des del CSIF denuncien que falten huit metges per a cobrir les necessitats del centre, cosa que ha provocat la recent partida de dos metges i que encara i tot a les millores rebudes, no és suficient, pel que demanen un pla de contingència.

En l’actualitat, el centre compta amb vuit metges actius, cinc d’ells amb plaça fixa i tres en situació de substitució. La setmana passada es va incorporar una nova metgessa que ha permès cobrir els serveis urgents, fet que contribuirà a millorar l’atenció sanitària a la zona.

Des del Departament de Salut de la Ribera afirmen que encara que siga una progressió lenta, estàn possant mitjos per a millorar esta situació.

El departament també ha pres mesures com l’habilitació de mòduls addicionals per als metges de família i nomenen acords per a portar metges d’altres països, especialment de Llatinoamèrica.