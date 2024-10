La selectivitat de 2025 a la Comunitat Valenciana es farà del 3 al 5 de juny

La Conselleria d’Educació ha confirmat que les proves de la PAU de 2025 es realitzaran del 3 al 5 de juny, sumant-se a la proposta de la CRUE per homogeneïtzar les dates a la majoria de comunitats autònomes.

Tot i això, algunes autonomies, com Canàries i Catalunya, han optat per retardar les seues proves una setmana, trencant el consens buscat per les regions governades pel PP.

A més, es treballa en la nova selectivitat amb preguntes basades en competències, amb un 25% d’aquest tipus de qüestions en 2025.

La nova selectivitat s’allunya del model memorístic i introdueix preguntes competencials, que representaran un 25% de la prova en la convocatòria de 2025, i que augmentaran gradualment fins al 2028. Aquest canvi busca preparar millor els estudiants per a la resolució de problemes reals. Tot i això, tant docents com estudiants mostren inquietud per la falta de detalls sobre com s’estructurarà exactament aquesta nova prova.

L’ansietat entre els alumnes ha portat a convocatòries de protestes, com les realitzades a Múrcia, que es repetiran a la Comunitat Valenciana l’11 d’octubre. Més de 31.000 estudiants de segon de batxillerat es preparen per a un curs marcat pels nervis i els canvis en les proves d’accés a la universitat.