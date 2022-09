LA UNIÓ de Llauradors denuncia que el preu de l’electricitat quadruplica les factures de les comunitats de regants en menys d’un any

Una factura d’agost d’enguany pot ser fins i tot major que totes les de 2021

LA UNIÓ de Llauradors ha realitzat un sondeig entre les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana i ha pogut comprovar com el preu de l’electricitat s’ha quadruplicat en menys d’un any i posa en una situació insostenible la viabilitat de moltes d’elles.

Entre juliol i agost la major part de les comunitats de reg consultades per LA UNIÓ veuen les seues factures d’electricitat quasi quadruplicades i algunes d’elles han vist com la factura del passat mes d’agost és superior fins i tot a totes les de l’any 2021 o que els impostos o la quantia del topall al gas unflen les factures fins al punt que l’IVA de les factures de qualsevol de les d’ara siga superior a la despesa per consum en electricitat d’una de fa uns mesos. Crida l’atenció des d’agost un nou concepte que apareix en les factures com és el de càrrecs normatius que apliquen les empreses distribuïdores d’electricitat en compensació pel topall al preu del gas del Govern.

En definitiva, un nou impost a càrrec del contribuent. També han detectat les comunitats de regants com en la nova tarifa per a potències superiors a 15 kW i en el tram horari més barat, a l’hora de renovar el contracte el preu els ha passat de 0,06-0,09 € a quasi 0,20 €.

A causa de tota aquesta situació, les comunitats de regants es veuen obligades aquests dies a pujar el preu del reg per als seus socis comuners fins a arribar a quasi quadruplicar-se per a efectuar els pagaments per l’energia i evitar que els tallen el subministrament elèctric. En la Comunitat Valenciana es rega de pou o motor, principalment. Per tant, cada fanecada de cultiu paga una quota per al manteniment del motor (llum, reparacions motor, canalitzacions, etc.). Com cada vegada hi ha més abandó, aquestes parcel·les deixen de regar i per tant de pagar. El que aquestes parcel·les no paguen s’ha de distribuir entre les parcel·les que reguen i paguen, augmentant el cost de manera considerable principalment als professionals i posant en clar risc el futur d’aquelles persones que sí que desitgen continuar vivint de l’activitat agrària.

Els regants pateixen, així, un minvament de la rendibilitat de les seues explotacions pels baixos preus que perceben i pels alts costos de producció, entre ells els de l’electricitat i altres inputs necessaris per a l’activitat agrària, a més en un context d’incertesa ocasionat per, entre altres qüestions, la guerra a Ucraïna, les adversitats climatològiques o les plagues, entre altres coses.

Davant aquesta circumstància i per a evitar l’abandó de més explotacions agrícoles, LA UNIÓ reclama una sèrie de mesures urgents per a reduir les despeses per l’electricitat per al reg i entre elles la de la doble tarifació que serviria per a aquest context de preus desorbitats de l’energia o també la rebaixa de la fiscalitat de les factures com és per exemple un IVA reduït per als llauradors professionals en les tarifes de reg.

Sobre la doble tarifació està admesa a tràmit pel Tribunal Suprem una demanda per part de LA UNIÓ i la seua organització estatal Unió d’Unions contra el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) per no complir amb la regulació del contracte de doble potència per a regadiu que tenia previst en els pressupostos de 2021. També en la modificació de la Llei de la cadena alimentària s’estableix que “El Govern possibilitarà la contractació de dues potències elèctriques al llarg de l’any, discriminant l’època de reg i la de no reg (…).”.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “el Govern no pot esperar ni un minut a prendre decisions urgents que donen un xicotet baló d’oxigen als professionals del campo. Si de veritat consideren que són el govern de la gent cal demostrar-lo en situacions com aquesta”.