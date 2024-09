La Unitat de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) ha sigut acreditada com a “unitat especialitzada amb excel·lència”

Per a aconseguir la certificació cal complir uns objectius assistencials, de formació i d’investigació

El servici de Pneumologia de La Ribera és el primer hospital de la Comunitat Valenciana a comptar amb set unitats acreditades per la Societat Espanyola de Pneumologia (SEPAR)

La Societat Espanyola de Pneumologia (Separ) ha acreditat recentment quatre noves unitats del servici de Pneumologia de l’Hospital Universitari de la Ribera en diferents nivells de certificació en funció de la seua especialització i excel·lència.

La Unitat de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) ha sigut distingida com a “unitat especialitzada amb excel·lència”, la Unitat de Malalties Pulmonars Intersticials (EPID) ha sigut acreditada com a “unitat especialitzada”, mentres que la Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI) i la de Ventilació Crònica Domiciliària (VCD) han rebut l’acreditació de “unitats bàsiques”.

L’obtenció d’estes acreditacions per part de SEPAR requerix el compliment d’objectius assistencials rigorosos, com el nombre de pacients atesos, la realització de procediments específics i la implementació de protocols d’alta qualitat.

Així mateix, es valoren els objectius de formació contínua del personal i la investigació en l’àrea neumológica.

Estes certificacions han de ser validades cada 5 anys, garantint així una millora contínua en els estàndards de qualitat assistencial.

Estes noves acreditacions se sumen a les ja obtingudes per altres unitats del Servici de Pneumologia de l’hospital, com la Unitat d’Asma, també reconeguda com a “unitat especialitzada amb excel·lència”, la Unitat d’Endoscòpia Respiratòria, acreditada com a “unitat bàsica amb excel·lència”, i la Unitat de Tabaquisme, catalogada com a “unitat bàsica”.

L’Hospital Universitari de La Ribera s’ha convertit en el primer hospital de la Comunitat Valenciana a comptar amb set unitats acreditades per la Societat Espanyola de Pneumologia (SEPAR) en diferents graus de qualitat, consolidant així la seua posició com a referent en l’àmbit de la pneumologia.

Elsa Naval, cap del servici de Pneumologia de l’Hospital Universitari de la Ribera, ha expressat la seua satisfacció per este reconeixement: “Aconseguir l’acreditació d’estes unitats és un motiu d’orgull perquè reflectix l’esforç de tot l’equip, tant de facultatius com de personal d’infermeria, per a oferir el millor servici als nostres pacients”.

Elsa Naval ha destacat la importància de comptar amb tres unitats especialitzades en patologies tan rellevants com MPOC, Asma i EPID, amb dos d’elles reconegudes amb criteris d’excel·lència: “És un gran assoliment per al servici i l’hospital en benefici dels pacients”, ha afegit.

Nivells d’acreditació

La SEPAR té com a objectiu amb estes acreditacions millorar la qualitat assistencial en pneumologia, establint els recursos mínims necessaris per a cada tipus d’unitat en funció de la seua complexitat, fomentant el desenrotllament de plans formatius, promovent la col·laboració interdisciplinària i potenciant la investigació en àrees específiques.

Per a això, la Societat Espanyola de Pneumologia establix tres nivells per a l’acreditació: Criteris Imprescindibles (CI), Criteris Recomanables (CR) i Criteris d’Excel·lència (CE). Estos criteris permeten que les diferents unitats aspiren a la certificació corresponent segons el seu nivell de desenrotllament i capacitat d’oferir servicis de qualitat.