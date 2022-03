La Societat Europea d’Urologia selecciona a dos especialistes de l’Hospital La Fe com a nous membres de les seues juntes directives

• El doctor Alberto Budía Alba ha sigut inclòs en la secció de Urolitiasis (càlculs renals)

• El doctor Salvador Arlandis Guzmán forma part de la secció d’Urologia Femenina i Funcional

La Societat Europea d’Urologia ha seleccionat recentment a dos especialistes de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe com a nous membres de dos de les seues seccions, en les quals participaran en projectes de redefinició i expansió d’aquestes. Aquests nomenaments tenen una vigència de quatre anys, prorrogables altres quatre.

Concretament, es tracta del doctor Alberto Budía Alba, actualment cap de secció del servei d’Urologia de la Fe, qui ha sigut inclòs en la secció de Urolitiasis (càlculs renals) de la Societat Europea d’Urologia; i del doctor Salvador Arlandis Guzmán especialista adjunt del mateix servei d’Urologia en la secció d’Urologia Reconstructiva i Funcional, qui formarà part de la secció d’Urologia Femenina i Funcional de la mateixa entitat.

La Unitat de Litotrícia Endourología de l’Hospital La Fe de València està especialitzada en el tractament integral de les pedres i càlculs en el renyó i urèter (litiasi). En l’últim any ha realitzat més de 1442 intervencions i més de 700 litotrícies extracorpòries. Es tracta d’un servei de referència de cinc Departaments de Salut i de tota la població infantil de la Comunitat Valenciana, amb més de 30 anys d’experiència, i format per un equip de 15 persones.

La Unitat disposa de tota la tecnologia necessària per al tractament integral de la patologia litiàsica i tumoral del tracte urinari superior. D’entre les tècniques emprades destaca la cirurgia percutània, en totes les seues modalitats i la cirurgia intrarenal retrograda per al tractament de la litiasi urinària i tumors uroteliales, així com la resolució endourológica de les complicacions del trasplantament renal i derivacions urinàries. És una Unitat certificada amb la norma ISO 9001:20015 i UNEIX 179003:2013, des d’aqueix any.

Equip d’Urologia Reconstructiva i Funcional

Per part seua, el doctor Salvador Arlandis és metge adjunt de la secció d’Urologia Renconstructiva i Funcional de la Fe i coordinador científic de l’Àrea Clínica de Nefrologia i Urologia de la Fe. En el seu vessant docent, és professor associat de Fisioteràpia i d’Urologia en el Grau de Medicina en la UCH– C.E.O. Sant Pau de València. Col·labora com a docent en la Llicenciatura de Medicina de la Universitat de València. A més, des de 2017 és president de la Societat Iberoamericana de Neurourología i Uroginecología.

La Secció d’Urologia Reconstructiva i Funcional (SURF) aborda el maneig integral dels pacients amb patologia funcional del tracte urinari inferior (incontinència urinària, problemes de buidatge vesical, dolor pelvià crònic, etc.), així com patologia orgànica que precisa cirurgia reconstructiva com l’estenosi d’uretra. A més, és unitat de referència de la Comunitat Valenciana per a patologia neuro-urològica.

Autor de més de 280 comunicacions a congressos nacionals i internacionals, 120 articles en publicacions científiques, 50 capítols de llibres i 8 llibres complets, participació en més de 220 seminaris, ponències i taules redones, director de 14 cursos i seminaris, co-investigador o investigador principal en 21 assajos clínics fase 2 i 3.

Actualment, prop d’uns 6 milions de persones pateixen algun tipus d’incontinència urinària. Segons un estudi de prevalença nacional desenvolupat en La Fe, la prevalença en España se acosta al 10% en dones entre 25 i 64 añus, aquestá al voltant del 5% en homes entre 50 i 65 añus i és superior al 50% en persones de dt.́s de 65 añus de tots dos sexes.

Concretament en plena pandèmia (any 2020) l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe va efectuar 4768 consultes, 3133 exploracions diagnòstiques i 1196 procediments quirúrgics d’incontinència urinària i problemes miccionals en la Secció d’Urologia Reconstructiva i Funcional. Aquest equip és pioner en la implantació de dispositius connectats a aplicacions mòbils que faciliten el control urinari i autonomia de cada pacient, a més de registrar i transmetre informació als professionals per al seu adequat maneig.

