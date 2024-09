La solidaritat de la RunCáncer torna a Torrent el 28 de setembre

Aquest esdeveniment solidari i esportiu donarà principi a les 19.00 hores en la Plaça Major de la localitat

L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), es prepara un any més per a la celebració de la RunCáncer 2024.

Aquest esdeveniment solidari i esportiu, que ja s’ha convertit en una cita ineludible en el calendari, tindrà lloc el 28 de setembre a partir de les 19.00 hores amb eixida en la Plaça Major de la localitat.

La RunCáncer 2024 oferirà dues modalitats per a participar:

· Carrera de 5 km: Una prova competitiva per a corredors i corredores de totes les edats.

· Marxa no competitiva de 4 km: Una opció més relaxada per a gaudir de l’esport i la solidaritat en família o amb amics.

Inscripcions i donacions

Les inscripcions estaran obertes fins al 26 de setembre a les 23.59 hores. El preu de cada dorsal és de 5 euros, que aniran destinats íntegrament a la investigació contra el càncer.

Els dorsals per a la carrera de 5 km i la marxa no competitiva es podran adquirir a través de la web oficial del circuit de carreres. A més, per a la marxa no competitiva, també es podran adquirir en la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, en els comerços torrentinos adherits a la campanya i a través de la junta local de AECC.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, que ja ha adquirit la seua samarreta, ha destacat la importància d’aquest esdeveniment: “La RunCáncer és un exemple de com, a través de l’esport i la solidaritat, podem marcar la diferència en la lluita contra el càncer. Convidem a tots els torrentinos a participar i a aportar el seu granet d’arena en aquesta causa”.

Per part seua, el regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, ha volgut animar a la ciutadania a participar en “aquesta cita ineludible en el nostre calendari esportiu, que és molt més que una carrera. És una oportunitat per a demostrar la solidaritat amb totes aquelles persones que lluiten contra el càncer i per a donar suport a la investigació que busca trobar una cura definitiva”.