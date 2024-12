La solidaritat ompli els carrers del Mareny de Barraquetes amb una caminada a benefici de l’Associació Síndrome de Noonan

El Mareny de Barraquetes ha acollit un any més la caminada nadalenca solidària, enguany a benefici de l’Associació Síndrome de Noonan Comunitat Valenciana.

Una marea roja va recórrer els carrers i la platja del Mareny, fent gala dels seus gorros i jerseis i acompanyada per la música de la xaranga Ara Ja No l’Amollem.

L’última parada era el poliesportiu, on els més menuts pogueren gaudir de diferents inflables i l’Ajuntament va repartir aigua i panaetes.

Esta iniciativa, que va nàixer al 2019, té com a objectiu oferir alternatives d’oci saludables a les famílies, alhora que es recapten fons per a un fi benèfic. A la jornada, estigué present ?, afectada pel Síndrome de Noonan, junt a la seua família.

Així, la caminada solidària ha permès recaptar al voltant de 300 euros per a l’Associació Síndrome de Noonan, que lluita per millorar la vida de les famílies atravesades per esta afecció genètica tan comuna com desconeguda.