Amb l’arribada de novembre, les societats musicals es preparen per a commemorar el dia de la seua patrona, Santa Cecília, el qual se celebra el dia 22 d’este mateix mes. La Societat Unió Musical d’Alberic ha organitzat un programa d’actes que s’allargarà al calendari des del divendres 11 de novembre fins al mes de desembre.

La primera de les activitats té lloc este divendres 11 de novembre, a partir de les 20:30 hores, amb el sopar de sotabraç que servirà també per a disputar els mítics campionats de Truc i Parxís organitzats per la Comissió d’actes de Santa Cecília. Tot seguit, el dissabte 12 de novembre tindrà lloc l’anomenat Gran Prix de la SUMA, on la música es conjugarà amb diferents jocs i proves a partir de les 11:00 hores a La Muntanyeta.

Per a tancar este primer cap de setmana, el diumenge 13 de novembre, a les 10:30 hores començarà l’acte més emotiu de la festivitat de Santa Cecília, la Recollida dels Nous Educands. Els membres de la banda Jove i de la banda Simfònica començaran el recorregut des de la Casa de la Cultura.

La tercera setmana de novembre començarà per a la SUMA el dimecres dia 16, a partir de les 20:30 hores, amb el sopar de sotabraç que donarà continuïtat als campionats de Truc i Parxís. Els tornejos seguiran disputant-se a la mateixa hora durant el dijous 17 i divendres 18. Dissabte 19 a les 17:25 hores serà moment de dur a la Santeta de la SUMA a l’església de Sant Llorenç, on se celebrarà una missa en honor a Santa Cecília. En finalitzar la missa, un passa carrer serà el preludi de l’acte principal: el Concert de Santa Cecília.

El dissabte 19 de novembre, a les 19:30 hores, el Teatre Liceu acollirà el Concert de Santa Cecília, el qual anirà a càrrec de la Banda Simfònica de la SUM. Al concert s’estrenarà l’obra Concierto Ribereño, per a Clarinet i Banda, de Juan Bautista Meseguer Llopis i dedicada a Mario Vallés. L’assistència al concert serà gratuïta.

AUDICIONS D’AULA D’ESTUDIANTS D’INSTRUMENTS

Passat el dia de Santa Cecília (22 de novembre), la SUMA continuarà fent sonar la música a Alberic. Dilluns 28 de novembre continuaran les Audicions d’aula de l’alumnat d’instruments amb les audicions de l’alumnat de Piano, de la professora Sonia Benet, i de guitarra, del professor Siquem Llorens. Les audicions es duran a terme a la biblioteca del CEIP Rafael Comenge.

Dimarts 29 de novembre serà el torn de l’alumnat d’oboé, de la professora Ángela Arnau, de fagot, del professor Franciso Vázquez, i de violoncel, de la professora Alba Giménez. L’endemà, dimecres 30 de novembre, l’alumnat de flauta del professor Carles Samblancat i de clarinet de la professora M. Ángeles Montes, faran la seua audició en la Sala d’Assaigs Enrique Alonso Hernández de la Casa de la Cultura.

Ja en desembre, el dijous dia 1 se celebraran les audicions d’aula de l’alumnat de saxòfons de la professora Maria Mateu i del professor Nicanor Villanueva, de contrabaix del professor Nicanor Villanueva i de trombó del professor Alejandro Briz. El divendres 2 de desembre conclourà el cicle d’audicions d’aula amb la participació de l’alumnat de trompetes de la professora Amparo Ferrer i de trompa de la professora Maria García, a la biblioteca del CEIP Rafael Comenge. L’alumnat de percussió del professor Lorenzo Ortiz oferirà la seua audició a la Sala d’Assaigs Enrique Alonso Hernández de la Casa de la Cultura també el divendres 2.