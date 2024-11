La taquilla íntegra de l’actuació del ballet de Kíev es donarà a l’Ajuntament de Torrent

Goldberg Edicions S.L. i Olympia Metropolitana han decidit que tot el recaptat aquest dissabte es destine als afectats de la DANA

El Ballet de Kíev sota la direcció de Viktor Ishchuk interpretarà el ‘El Llac dels Cignes’ en el Auditori

Goldberg Management, empresa de la indústria cultural i responsable d’organitzar entre altres activitats, les gires del Ballet de Kíev, donarà a l’Ajuntament de Torrent la taquilla íntegra de l’actuació del Ballet de Kíev, que tindrà lloc en el Auditori de Torrent demà dissabte 23 de novembre.

A la donació de Goldberg se sumarà també Olympia Metropolitana, gestora del Auditori de Torrent, empresa que també donarà la seua part.

La donació de Goldberg i Olympia a l’Ajuntament de Torrent de la taquilla arreplega un compromís per part de l’Ajuntament que els diners seran destinats exclusivament a satisfer les necessitats dels afectats per la catàstrofe.

L’aforament del Auditori de Torrent és de 600 persones i estan pràcticament esgotades les entrades. L’actuació del Ballet de Kíev a Torrent està emmarcada en la gira que està duent a terme el Ballet de Kíev pels teatres i auditoris més prestigiosos i importants d’Espanya i Portugal.

El Ballet de Kíev sota la direcció de Viktor Ishchuk interpretarà a Torrent El Llac dels Cignes.

L’alcaldessa, Amparo Folgado ha manifestat que “des de l’Ajuntament de Torrent, vull expressar el meu més profund agraïment a Goldberg Edicions S.L. i a Olympia Metropolitana per la seua extraordinària mostra de generositat i compromís social en decidir donar íntegrament la taquilla de l’actuació del Ballet de Kíev a favor dels afectats per la DANA. Aquest noble gest reflecteix no sols la seua responsabilitat com a líders en la indústria cultural, sinó també la seua sensibilitat cap a les necessitats del nostre municipi en aquests moments tan difícils. L’èxit d’aquesta actuació, amb l’aforament pràcticament esgotat, demostra com la cultura pot convertir-se en un transmissor de solidaritat i benestar col·lectiu i transformar una vetlada artística en un acte d’esperança i suport per als qui més el necessiten”.