La ‘Targeta +25’ torna a Torrent injectant als comerços de la ciutat un total de 500.000€

Un any més, l’Ajuntament de Torrent i l’empresa municipal IDEA’T llançaran la ‘Targeta +25’, una iniciativa que té com a objectiu fomentar les compres als establiments locals i donar un impuls al comerç i la restauració de la ciutat.

A més, busca premiar els clients amb un 25% extra sobre l’import invertit.

Els ciutadans podran adquirir targetes per un valor de 200 euros, als quals IDEA’T afegirà un 25% extra, resultant en un saldo final de 250 euros per targeta. El pressupost destinat a aquesta edició és de 100.000 euros, el que permetrà moure un total de 500.000 euros en el comerç local si s’esgoten totes les targetes. D’aquest import, 400.000 euros seran aportats pels clients.

La compra de les targetes estarà disponible a partir del dilluns 20 de gener a les 10:00 hores, tant a través de la pàgina web de IDEA’T com presencialment a les seues oficines. Cada persona podrà adquirir una única targeta, que es podrà fer servir en els establiments adherits fins al final de 2025.

Segons les paraules de l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, “el comerç de Torrent genera ocupació, riquesa i destaca per la qualitat i proximitat amb el client, per la qual cosa hem de seguir recolzant-los en un moment clau de l’any, contribuint a la seua estabilitat i creixement”.

Aquesta mesura subratlla la aposta de l’Ajuntament per enfortir els xicotets comerços, considerats el cor del teixit empresarial de Torrent. En incentivar compres petites i recurrents, es promou una economia local més sòlida. A més, es reafirma el compromís de l’Ajuntament per avaluar i ajustar aquesta iniciativa per maximitzar el seu impacte.

La regidora de Comerç i Mercats, i responsable de IDEA’T, Sandra Fas, ha destacat la importància d’aquesta acció: “Hem decidit llançar aquesta nova edició de la ‘Targeta +25’ en un moment en què els negocis experimenten una baixada de vendes després de les compres nadalenques, per la qual cosa serà de gran utilitat tant per als nostres negocis com per als consumidors enfront de la temuda ‘costera de gener’”.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament també busca reforçar el vincle entre els consumidors i els establiments de proximitat, destacant que “quan comprem en el comerç de Torrent, l’impacte es multiplica. No només ajudem els propietaris i treballadors de les botigues, sinó que també contribuïm a una economia circular que beneficia tot el municipi”.

A través de la ‘Targeta +25’, Torrent reforça el seu compromís amb el desenvolupament sostenible del comerç local i la recuperació econòmica després de la DANA. Aquest programa no sols representa un impuls econòmic, sinó també un gest de suport als veïns i comerciants que formen part de la identitat de Torrent.

A més, aquesta edició reflecteix una estratègia a llarg termini per consolidar els petits negocis com a pilar fonamental del desenvolupament de la ciutat, assegurant que les mesures econòmiques tinguin un impacte durador i positiu.