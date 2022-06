La regidoria d’Esports esta visitant els diferents barris d’Alzira per facilitar als alzirenys i alzirenyes aconseguir la seua targeta esportiva que és totalment gratuïta.

Esta setmana ja s’ha visitat la plaça de les Lletres Valencianes i la plaça Major. Hui dimarts el punt d’informació estarà al mercat ambulant, dijous a la plaça de Cartonatges i divendres al parc de l’Alquenència.

Les setmanes vinents es continuarà visitant la resta de places i parcs de la ciutat per fer arribar esta targeta amb nombrosos avantatges.

Cal recordar que el lema d’esta targeta és “Apassionats per l’esport” i permet l’accés a les instal·lacions esportives a través dels torns que ja estan ubicats en algunes de les instal·lacions i a més s’ofereixen descomptes en Clínica Tecma, Esports Base, Alzicoop Carburants, Gran Teatre i les Piscines Cobertes Municipals.

Esta targeta també es pot sol·licitar en les instal·lacions de la piscina coberta, al poliesportiu de Tulell, per correu electrònic a esports@alzira.es, per whatsapp al 678 843 705 o emplenant el formulari a la web d’esports www.esportsmunicipalsalzira.com.

El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha destacat que “És molt important la pràctica esportiva i és per això que des del departament volem acostar-nos a tots els barris de la nostra ciutat per donar a conéixer esta targeta. Tota activitat física, per menuda que siga és important, és per això que totes i tots poden tindre la seua targeta esportiva”.

