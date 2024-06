La torrentina Julieta XLF plasma “Plomes de Llibertat” en un banquito de Parc Central

L’artista urbana torrentina Julieta XLF ultima els detalls de la seua nova obra en Parc Central, símbol del respecte a la diversitat sexual

La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Torrent ha encarregat una obra d’art urbà de l’artista torrentina Julieta Silla, coneguda com a Julieta_XLF, que finalitza hui 28 de juny.

L’obra titulada “Plomes de Llibertat” està plasmada sobre un banc de l’Avinguda Barcelona ’92 en Parc Central, servirà com a símbol permanent de la igualtat i el respecte a la diversitat a la ciutat de Torrent.

El dibuix de Julieta XLF representa a dos aus, símbol de Llibertat que alcen el vol entre un arc de Sant Martí en un entorn multicolor i divers. El símbol de l’arc de Sant Martí, amb les seues franges multicolors, s’alça com un poderós emblema del moviment LGTBIQ+, encarnant la llibertat, la diversitat i la resistència. Estes tonalitats combinades trenquen barreres i desafien convencions, inspirant als qui lluiten per la igualtat i el reconeixement.

L’artista ha estat plasmant el seu art en el banc, utilitzant el seu característic estil naïf amb influències de l’art oriental, kawaii japonés i pop psicodèlic.

Julieta XLF és una figura reconeguda en el panorama de l’art urbà espanyol, coneguda pel seu estil únic i els seus murals carregats de simbolisme. Les seues obres, protagonitzades principalment per xiquetes i dones, solen transmetre missatges d’apoderament, transformació i lluita per la igualtat.

La regidora d’Igualtat, Amparo Chust, ha destacat l’elecció de Julieta XLF per a este projecte: “Hem confiat en Julieta per la seua experiència i trajectòria en la creació d’obres d’art urbà amb un fort missatge social. Els seus treballs sempre estan carregats de simbolisme, respecte, igualtat i integració, i estem segurs que esta nova obra no serà una excepció, i que agradarà a tota la ciutadania”.

L’Alcaldessa Amparo Folgado, al costat de la regidora d’Igualtat, Amparo Chust han visitat a l’artista mentres treballa en la creació d’este espai, símbol del respecte a tots i totes independentment de la seua orientació sexual, on han pogut felicitar a Julieta XLF pel seu treball.

Compromís de l’Ajuntament amb la llibertat i el respecte a l’orientació sexual i identitat de cada persona

L’Ajuntament de Torrent, a través de la regidoria d’Igualtat, manté un ferm compromís amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ i enguany ha iniciat una campanya contra la LGTBI-fòbia, sota el lema “Un Torrent d’Igualtat i Diversitat” que inclou diverses actuacions per a continuar avançant en la igualtat de totes les persones i fer de Torrent una ciutat més inclusiva, sense cap discriminació.

El passat 17 de maig amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia l’Avinguda Olímpica va comptar amb un teatre de marionetes al qual van assistir un centenar de xiquets i xiquetes per a conéixer “La història de les meues dos mamàs mòmies” de Rebomborí Cultural sobre la diversitat familiar i la prevenció a l’assetjament escolar relacionat. Així com també, es va instal·lar una pantalla en la façana de l’Ajuntament de Torrent, representativa de la tolerància 0 a l’homofòbia.

Ara, s’inaugura l’obra de Julieta XLF en un parc de l’Avinguda Barcelona ’92, que comptarà amb un codi QR d’accés a la informació sobre els recursos existents a la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que l’artista Julieta XLF ha cedit la imatge plasmada en el banc de Parc Central a l’Ajuntament, perquè la puga acompanyar del text “Plomes de Llibertat” i utilitzar en xarxes socials, així com en les pantalles municipals i altres suports, amb motiu del Dia de l’Orgull.

Sobre Julieta XLF

La torrentina Julieta XLF és llicenciada en Belles Arts i Màster en il·lustració per la Facultat de Sant Carles, Universitat Politècnica de València. En l’actualitat continua experimentant i formant-se en diferents disciplines el que combina amb la seua activitat laboral, la pintura mural.

El treball de Julieta des del 2004 se centra bàsicament en intervencions murals en l’espai públic tant a nivell nacional com internacional podent trobar els seus treballs a Espanya, França, Itàlia, Grècia, Sèrbia, Bèlgica, Luxemburg, Xile, Mèxic, Bolívia, els Estats Units, etc.

A més, participa activament en certàmens, exhibicions i convocatòries d’art urbà, art de carrer i grafiti com: Sagra della Street Art (Itàlia), M.I.A.O. Fanzara (Espanya), Latidoamericano (Bolívia), Festival Rekonstrukcija Belgrade (Sèrbia), Grenoble Street Art Festival (France), If walls could Speak Amsterdam (Netherlands), Underground Effect (París, Fr), Kufas Urban Art (Esch Sud Alzette, Luxemburg, Bristol Upfest, (UK) i un llarg etcètera.

En les seues obres ens parla a través de l’ús del color i el ritme de les formes. Imagina i crea a partir del que la Naturalesa li mostra, utilitzant l’art urbà com un laboratori i un espai per a la reflexió i una ferramenta per a tocar les vides d’altres persones, enfocant l’atenció en la diversitat de l’entorn i la necessitat de preservar-lo. Treballant des de la integració, des de la idea de bellesa, amb la figura de la dona com a punt de partida protagonista de les seues pròpies aventures i reflexions. Un crit d’atenció que ens convida a reconnectar-nos amb l’energia creativa de tot el que existix.