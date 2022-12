El límit d’inscripció és de 17.400 dorsals que podran recollir-se fins al 30 de desembre, la recaptació anirà destinada íntegrament a AVAPACE

La Sant Silvestre Popular de València torna després de dos anys sense celebrar-se a causa de la crisi sanitària. I en la 37é edició d’esta prova hi haurà fins 17.400 dorsals, 400 dels quals seran de modalitat competitiva, tal com ha explicat hui el regidor d’Esports, Javier Mateo, durant la presentació d’esta carrera que és “la carrera més divertida, lúdica i festiva del calendari”.

El regidor d’Esports ha destacat que “després de dos anys sense poder celebrar la Sant Silvestre a València a causa de la COVID-19, recuperem esta prova amb molta il·lusió i amb moltes ganes de recórrer 5.000 metres per la nostra ciutat, eixint des del carrer Xàtiva i acabant en la plaça de l’Ajuntament, gaudint d’una prova no sols esportiva, sinó també lúdica, social i sobretot solidària”. “Recordem que tots els diners recaptats va íntegrament a AVAPACE i animem a tots els ciutadans i ciutadanes a gaudir d’esta 37é edició de la Sant Silvestre, una carrera que no té límit d’edat que sobretot és festiva i en la qual gaudir de la nostra ciutat, gaudir de l’esport i fer-lo, a més per a tancar l’any d’una manera solidària.”

Les inscripcions a la modalitat competitiva (400 dorsals), només podran realitzar-se en les oficines de la S.D Correcamins situada al carrer d’ Arquebisbe Fabián i Fuero 14, des del 12 al 27 de desembre de 2022 de 9.30h a 13.30h i de 16.30h a 20.00h. Els requisits per a esta inscripció es poden trobar en el reglament de la prova, que es pot trobar en les xarxes socials i web de la Fundació Esportiva Municipal.

Respecte a la modalitat no competitiva (17.00 dorsals), les inscripcions es realitzaran en les plantes d’esports de les botigues d’El Corte Inglés de nou Centre, Pintor Sorolla i avinguda de França fins al 30 de desembre. El cost d’inscripció per a totes dues modalitats serà de 1€ que anirà destinat íntegrament a AVAPACE.

En la presentació d’esta prova també han participat el director regional de Comunicació, Sostenibilitat i Relacions Institucionals d’El Corte Inglés de la Comunitat Valenciana, Pau Pérez Rico; i Juan Chiner, en representació de l’entitat solidària que enguany és AVAPACE (Associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral).

Pau Pérez Rico ha destacat “el gran acolliment que està tenint la prova entre els visitants als diferents centres”, i ha apuntat que “tant per megafonia com cartelleria recordem que hi ha una carrera el dia 30 i molta gent s’anima a comprar els dorsals. Tindrem molt bona participació enguany”. Per la seua banda Juan Chiner s’ha mostrat emocionat de formar part d’esta edició en l’aniversari d’AVAPACE. “Vos agraïm que hàgeu pensat en nosaltres, és una prova que fomentem cada any i que es pot fer passejant, amb la teua mascota… a més, enguany és molt especial perquè complim 50 anys i 12 fent esport amb els nostres fills”.