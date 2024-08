La Unió alerta pèrdues de 70 milions per als viticultors si no es compleix la llei alimentària”

La Unió Llauradora Alertes de la Crisi entre Viticultors Valencians

Preus Baixos dels Vins Podrien Causar Pèrdues Superiors als 70 Milions d’Euros

La Unió Llauradora alerta de la situació de crisi que travessen els viticultors de la Comunitat Valenciana. La suposada posició de domini i negociació dels principals grups cellerers està llastrant els preus fins al punt d’originar possibles pèrdues de més de 70 milions d’euros en les nostres zones productores.

En aquest context, l’organització assenyala que els preus que s’han anat coneixent en l’última setmana se situen entre els 0,23 €/kg en vins blancs i un preu encara lleugerament inferior en els negres.

La Unio, que ja a principis d’estiu confiava que en aquesta verema es cobriren els costos de producció, lamenta que no estiga succeint i assenyala als principals grups cellerers com a responsables, situant els preus quasi un 50% per davall dels costos de producció.

La Unio considera que aquesta estratègia de partir sempre al començament de cada campanya amb preus deliberadament baixos és fidel reflex de la suposada posició de domini de diversos grups cellerers interessats a tibar la fràgil viabilitat de gran part del sector productor.En aquest sentit, La Unió reitera la necessitat d’establir ajudes extraordinàries per als productors vitivinícoles de la Comunitat Valenciana.