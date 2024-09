Descens de la producció d’olives a la Comunitat Valenciana marcat per la sequera i pèrdues econòmiques

La Unió sol·licita l’adaptació de la PAC per a protegir el sector de l’olivar valencià

La Unió Llauradora preveu aquesta campanya una producció d’olives de vora 35.500 tones a la Comunitat Valenciana, una xifra més baixa que l’anterior i molt allunyada de la mitjana dels últims 20 anys. Es tracta d’un descens del 68% sobre la mitjana, marcat pels efectes de la sequera prolongada i que comportarà una pèrdua d’ingressos estimada en 49,2 milions d’euros.

Així, La Unió ha sol·licitat a la Conselleria i al Ministeri d’Agricultura que adapten la Política Agrària Comuna a les condicions específiques del sector de l’olivar en la Comunitat Valenciana. La superfície d’olivar acollida a la PAC en territori valencià ha caigut vora un 3% entre 2023 i 2024, un descens que contrasta amb l’increment nacional i reflecteix un desajustament estructural que deixa els olivarers valencians en desavantatge enfront d’altres comunitats autònomes.

Tall de veu: Enric Simó, responsable del sector de l’oli de LA UNIÓ

Entre les adaptacions que demana La Unió, la flexibilització de les normes sobre biodiversitat i l’adequació de la normativa sobre cobertures vegetals. L’organització agrària assenyala que la vegetació autòctona a les zones d’olicar ja compleix funcions vitals per a la conservació del medi ambient, que no estan contemplades a la normativa estatal. Així mateix, posa l’accent en la necessitat de la retirada temporal de les cobertes vegetals per facilitar la recol·lecció quan les condicions climàtiques, com el fort vent, exigeixen la recol·lecció directa del sòl.

Tall de veu: Enric Simó, responsable del sector de l’oli de LA UNIÓ

La Unió reclama una resposta immediata per part de les autoritats, per garantir la competitivitat i sostenibilitat d’un sector clau per al camp valencià.