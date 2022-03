No responen a la gravetat de la situació, que necessitaria d’un Fons estatal d’almenys 1.000 milions d’euros per a donar suport a la resiliència de les explotacions agràries professionals de tot l’Estat en aquesta crisi

LA UNIÓ considera que que el paquet d’ajudes directes aprovat ahir pel Govern per a pal·liar les conseqüències de la guerra a Ucraïna tindrà un efecte mínim en el camp, que ha vist incrementat els seus costos de producció en més de 4.000 milions d’euros des de gener de 2021 fins ara. L’ajuda al sector lacti és insuficient per a pal·liar les pèrdues que estan assumint els ramaders a causa de la pujada dels pinsos i al mal funcionament de la cadena alimentària, i hi ha també moltes altres producciones i ramats també afectats.

L’organització, després d’analitzar les ajudes incloses en el Reial decret llei 6/2022 destinades específicament al sector agrari, les valora com a incapaços de compensar l’encariment dels costos de producció que les explotacions agràries estan havent de suportar. Particularment en el sector lacti els 169 milions d’euros que se li destinen, a penes compensarien el 13% del que està suposant per als ramaders l’increment del cost de l’alimentació en aquests sectors, sense entrar a considerar altres inputs. Els ramaders temen, a més, que indústries làcties puguen aprofitar l’argument d’aquestes ajudes per a no dur a terme l’increment necessari del preu pagat al ramader en els contractes que s’estiguen revisant ara. “Des de LA UNIÓ estarem atents per a denunciar qualsevol intent de descomptar aquestes ajudes del preu de la llet”, apunten.

D’altra banda, en relació als 193,5 milions d’euros de l’ajuda excepcional d’adaptació, igualment s’estimen escasses en relació als 4.000 milions d’euros més que ha suposat el compte d’inputs del sector al llarg de les crisis d’aquests últims 14 mesos, “amb la incertesa que suposa, a més, per a produccions agrícoles com a fruites i hortalisses vi, oli i fruita seca, a més de l’apicultura i la ramaderia integrada (on els productors paguen l’energia), també afectades per la pujada dels costos i que fins al moment no saben si comptaran o no amb aquestes ajudes, a més de les incerteses quant a les exportacions”.

Tampoc satisfà la bonificació de 0,2 euros litre que s’aplicarà a tots els combustibles i que afectarà també el gasoil agrícola, tenint en compte que en 2020 el preu mitjà del gasoil no arribava a 0,72 €/litre i en aquest moment s’ha multiplicat per dos, fins als 1,432 €/litre.

LA UNIÓ critica per tant que no es destinen més fons al sector agroalimentari. Diu que el paquet d’ajudes directes hauria d’arribar als 1.000 milions d’euros perquè tingueren algun efecte sobre la resiliència de les explotacions davant aquesta crisi. Però també assenyala que, davant la insuficient dotació de les mesures, les ajudes haurien de concentrar-se en els llauradors i ramaders professionals “que són aquells que realment estan patint sobre les seues rendes els efectes de la crisi.

L’organització també apunta que, tant per als ramaders del lacti com per a la resta dels llauradors i ramaders, no estaríem parlant d’escasses ajudes si el Govern i el Legislatiu hagueren dotat al sector d’una Llei de la Cadena Alimentària que estiguera funcionant bé i assegurant preus per damunt de costos.

Tant en el cas del Reial decret llei 4/2022 de la sequera -que passa demà pel tràmit de convalidació en el Congrés- com aquest Reial decret llei 6/2022 publicat hui -que el farà en uns dies- les organitzacions de la Unión de Uniones subratllen que els grups polítics que vulguen defensar de veritat als llauradors i ramaders, tenen l’oportunitat de fer-ho i tramitar-lo com a projectes de llei per a esmenar el text del Govern i augmentar els suports al sector.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià