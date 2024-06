“Els llauradors sempre acabem pagant la festa. Aquesta mesura està molt bé per al consumidor, però perjudica fiscalment el productor”, assenyala l’organització

LA UNIÓ considera que l’IVA que es reduirà al consumidor d’oli d’oliva no ha d’eixir de la butxaca del llaurador

LA UNIÓ assenyala la importància de l’oli d’oliva com a aliment estrela en la dieta mediterrània, l’arrelament amb el medi rural i la seua dinamització a través dels cultius pel que creu que alleujar al consumidor final és una bona mesura, no obstant això ha d’anar acompanyada d’unes altres que beneficien en la mateixa proporció al llaurador.

LA UNIÓ ja ha plantejat en la Proposta d’esmenes al Projecte de Llei per la qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera (procedent del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre) que l’establiment d’un IVA zero als consumidors, ha de comportar el reajustament de la normativa dels règims especials de l’IVA dels llauradors i ramaders per a evitar una competència deslleial.

En aquest sentit, LA UNIÓ explica que els llauradors per a dur a terme la seua activitat de recollida d’oliva i altra paguen els seus mitjans de producció del 10 al 21% i, al final, aquest IVA que suporten no el poden repercutir a la indústria i distribució tal com està plantejat.

“Els llauradors sempre acabem pagant la festa. Aquesta mesura està molt bé per al consumidor, però perjudica fiscalment el productor”, comenten des de l’organització, assenyalant que perquè la mesura tinga efecte positiu en tota la cadena s’hauria de compensar tributàriament a la seua primera baula.

La reducció de l’IVA del 5% al 0% en l’oli d’oliva, segons el Ministeri d’Hisenda, entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol.

A més, de manera permanent, l’oli d’oliva passarà a formar part del grup de productes de primera necessitat com el pa, els ous, les verdures o la fruita el que implica que formarà part de manera estructural dels béns i serveis que apliquen un IVA superreduït (del 4% en condicions normals) en lloc de situar-se en el grup de béns que aplica l’IVA reduït (del 10% en condicions normals).

LA UNIÓ demana també al Ministeri d’Agricultura que intercedisca perquè aquesta mesura es trasllade també al llaurador de manera positiva.

A més, els productors d’olivar, de gran importància en la Comunitat Valenciana, han sigut exclosos de totes les línies d’ajudes malgrat patir també conseqüències negatives com la sequera o la guerra a Ucraïna. En aquest sentit, han patit ja pèrdues al nostre territori per valor de 13,5 milions pels efectes de la sequera que descendirà la producció més d’un 78%.