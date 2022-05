L’adversa climatologia amb una assegurança poc atractiva, els costos de producció a l’alça i unes ajudes de la PAC que deixen fora a molts productors posen en escac a un sector estratègic en la Comunitat Valenciana

LA UNIÓ de Llauradors alerta de la situació catastròfica en el sector de l’ametla amb un descens del 70% en la collita d’aquesta campanya

LA UNIÓ de Llauradors alerta de la situació catastròfica en la qual es troba el sector de l’ametla de la Comunitat Valenciana després de la confluència de factors conjunturals i estructurals al llarg d’aquesta campanya 2021-2022 i que està provocant que alguns productors s’estiguen plantejant fins i tot l’abandó dels seus cultius.

Les gelades de març i abril han arrasat el cultiu en gran part de les zones productores de la Comunitat Valenciana i les previsions de UNIÓ indiquen que podria haver-hi una reducció de collita del 70% respecte a la passada, tal com s’observa també en altres comunitats autònomes. Aquest fet s’ha vist agreujat per les pluges persistents generalitzades i la falta d’hores de sol que han provocat un deficient quallat del fruit i nombrosos episodis de malalties fúngiques que han acabat amb les expectatives d’una collita que ja va ser curta la passada campanya.

Per a compensar aquestes pèrdues el sector disposa d’una assegurança agrària que lamentablement no funciona. “La política d’assegurances agràries en aquest sector és un autèntic desastre”, assenyalen des de LA UNIÓ. En aquest sentit, considera que les administracions implicades, autonòmiques i estatals, tanquen l’orella a canvis en una línia d’assegurament de rendes que, en l’actualitat, compta amb nivells de subscripció que no aconsegueixen el 5% en moltes de les zones tradicionalment productores.

“És una assegurança poca atractiva. Cap dels elements a considerar: cobertura dels danys, producció emparada, franquícies determinades, cobertura en zones de secà… fan d’aquesta línia d’assegurament una mesura que permeta garantir les rendes dels productors d’ametler, avellana o garrofa cultius que s’estan veient afectats especialment els últims anys pels efectes innegables del canvi climàtic”, han explicat. En casos de sinistres com enguany i a causa de la seua baixa implantació, la majoria dels productors no tindrà cap cobertura.

Costos de producció que no paren de pujar

LA UNIÓ assenyala que, a les inclemències del temps, l’escassa ajuda de l’assegurança agrària i els problemes de sanitat vegetal se li suma l’increment desmesurat dels costos de producció que s’està vivint en tota l’agricultura i ramaderia al llarg del segon semestre de 2021 i el que portem de 2022. Aquest increment impacta directament en els preus mitjans obtinguts durant aquesta campanya que mantenen una tendència a la baixa en relació amb les últimes set, sent de quasi el 50% en algunes varietats com la comuna. Aquesta situació, segons el parer de l’organització, posa en evidència que la llei de cadena alimentària no funciona i les pujades de costos per als productors no es traslladen al llarg de la cadena, almenys no íntegrament.

PAC: ajuda al sector que deixa fora a molts productors

LA UNIÓ assenyala, a més, els problemes estructurals que s’estan donant en el sector per una inadequada ajuda acoblada al sector de fruita seca prevista en la proposta de Pla Estratègic de la PAC remesa a Brussel·les el mes de desembre passat de 2021. La proposta limita l’ajuda tant en ametler com en garrofera i avellaner amb l’establiment de criteris d’arrancada i pluviometria que expulsen a molts productors del marc de percepció d’ajudes a nivell estatal, encara que estiguen situats en zones de baix rendiment. A més, existeixen molts dubtes sobre l’aplicació dels Eco règims en el sector referits a les conseqüències fitosanitàries derivades de les pràctiques a assumir. En aquest context de catàstrofe sectorial, els productors de fruita seca plantegen la urgent necessitat de mesures que adapten les assegurances agràries al sector, sostinguen els preus i limiten els costos de producció que s’antullen inassumibles, modificant l’aplicació de la PAC en un sector bàsic per al manteniment del teixit social en la Comunitat Valenciana.

A través de la seua organització estatal, pretén fer arribar aquestes demandes al Ministeri d’Agricultura amb la finalitat de llançar la veu d’alarma sobre una situació que es considera insostenible i extrema. També ha sol·licitat una reunió urgent amb la Conselleria d’Agricultura perquè el sector de la fruita seca és un sector estratègic en la Comunitat Valenciana des del punt de vista ambiental, social i econòmic, i del qual depén en gran manera molts dels pobles de la nostra geografia.

