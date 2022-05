La província de València és la que major robatoris pateix de tota Espanya i després d’Andalusia som la comunitat autònoma amb major nombre de robatoris

L’organització sol·licita un major reforç dels mitjans humans i materials perquè funciona, ja que en 2013 eren deu robatoris al dia

LA UNIÓ de Llauradors ha tingut accés a les dades relatives als robatoris en el camp durant l’any 2021 i lamenta, pese al lleuger descens experimentat sobre l’anterior, que encara es produïsquen més de tres robatoris al dia en la Comunitat Valenciana.

Les dades oficials reflecteixen que l’any passat es van produir un total de 1.172 sostraccions en explotacions agrícoles i ramaderes de la Comunitat Valenciana (pels 1.184 de 2020). D’aquesta xifra, 758 es van donar a la província de València, la que pateix més robatoris de tota Espanya (seguida per la de Sevilla amb 672); després la d’Alacant amb 226 i la de Castelló amb 188.

La Comunitat Valenciana és la segona comunitat autònoma amb major nombre de robatoris en el sector agrari, després d’Andalusia que té 2.982. En aquestes estadístiques computen els robatoris amb força, robatoris amb força en interior de vehicle, robatori amb violència o intimidació, furt i furt en interior de vehicle en explotacions agrícoles i ramaderes.

LA UNIÓ considera que, a pesar que la xifra de robatoris s’haja reduït respecte a l’any anterior continua sent elevada, generant un greu perjudici a l’activitat.

“I aquests són només els casos que es denuncien perquè moltes vegades els propis llauradors i ramaders no ho fan per la dificultat que els suposa fer-ho, amb sistemes administratius poc àgils així com pel desànim davant la sensació d’impunitat amb què opera aquesta delinqüència” afigen. LA UNIÓ recomana no obstant això que es denuncie sempre perquè “si no tenim les dades reals del problema, serà més difícil que ens facen cas per a trobar solucions”, afirmen. En aquest sentit una demanda de LA UNIÓ passa per facilitar i agilitar la presentació de denúncies per part de les persones afectades, davant les dificultats que troben per interposar-les.

Només el 20% dels robatoris és esclarit

D’altra banda, les sostraccions esclarides a penes aconsegueixen el 20% del total de robatoris registrats, la qual cosa suposa una limitada taxa de resolució. L’any 2021 es van esclarir 251 casos, un poc més que els 238 de 2020.

LA UNIÓ sol·licita un reforç dels recursos personals i materials, sobretot del Grup ROCA especialitzat, en la lluita contra aquesta delinqüència perquè les forces i cossos de seguretat puguen fer un treball més eficient i un esforç a desenvolupar i incorporar mètodes innovadors tant en la prevenció d’aquests delictes, com en la seua persecució i resolució. La prova més evident que funcionen és que l’any 2013 es van produir 3.715 robatoris en el camp de la Comunitat Valenciana i ara la xifra s’ha reduït de manera considerable. De quasi 10 robatoris diaris hem passat a 3.

També insta a perseguir el comerç de mercaderia robada perquè “és clar que si algú roba és perquè algú li ho compra”. És important la vigilància per a intimidar, però també el compliment de la justícia i la persecució dels canals de comercialització il·lícits. Per això des de LA UNIÓ “instem a inspeccionar comerços o magatzems sospitosos de comercialitzar productes robats”.