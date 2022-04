Davant l’augment dels casos en senglars d’Itàlia i Alemanya

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders demana extremar les precaucions per a evitar l’entrada de la pesta porcina africana

El 82% de les granges del sector porcí de la Comunitat Valenciana s’assenten en municipis rurals de menys de 5.000 habitants

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, davant el degoteig de casos de pesta porcina africana (PPA) sorgits a Itàlia des de gener, insisteix al Ministeri d’Agricultura en la importància de prendre precaucions per a evitar l’entrada d’aquesta malaltia.

Segons registra l’Organització Mundial de Sanitat Animal, els casos de PPA en senglars en el nord-oest d’Itàlia, han anat apareixent, des que es coneguera el primer cas des de principis de gener, fins a arribar al començament d’abril els 90 casos.

“El fet que en els últims mesos s’hagen detectat casos en senglars, tant a Itàlia i, des de fa més temps, a Alemanya, demostra la facilitat de difusió del virus a través d’aquests animals”, afirmen des de LA UNIÓ. “Quan veges les barbes dels teus veïns tallar…simplement per precaució i amb vista de salvaguardar la contribució del sector porcí en l’economia i la generació d’ocupacions de la Comunitat Valenciana, creiem que el Ministeri ha de ser molt rígid per a posar tot de la seua part per a evitar coste el que coste l’entrada de la malaltia”, afigen.

Vist l’ocorregut a Itàlia, l’organització considera que un dels principals objectius hauria de ser controlar la població de senglars que, sovint, són els transmissors i la densitat dels quals és molt alta en zones com la nostra, a la mateixa vegada que s’han d’extremar les mesures de bioseguretat en les granges porcines i en el transport animal.

Igualment demana també un increment dels controls en aeroports, ports i carreteres per a evitar salts de la malaltia, i un intercanvi d’experiències en les accions de prevenció amb altres zones, així com la divulgació d’aquesta malaltia en la societat.

LA UNIÓ destaca també els efectes que podria tindre un brot de PPA en un país fortament productor i exportador com és Espanya i demana al Ministeri que treballe perquè, en l’hipotètic cas de detecció de la PPA ací, es limiten les prohibicions de les exportacions de carn de porc sol a les zones on estiga el focus i no a tot el conjunt de l’estat a la mateixa vegada, com en el seu temps va fer l’estat francés a través d’acords amb països importadors clau, així com que pose en marxa tot els recursos necessaris per a combatre-la de manera que es garantisca una acció immediata.

El 82% de les granges del sector porcí de la Comunitat Valenciana s’assenten en municipis rurals de menys de 5.000 habitants, per la qual cosa és clau en la lluita contra la despoblació rural en oferir oportunitats de treball en xicotets municipis i assentar població. És en aquests municipis, on el sector genera riquesa, ocupació, infraestructures i evita la seua despoblació.

