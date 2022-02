Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “l’estratègia europea De la granja a la taula hauria de ser per a tots en la reciprocitat d’ús de productes fitosanitaris i formes de producció”

LA UNIÓ demana celeritat a la UE per a acabar amb la competència deslleial de països tercers i actuar enfront dels costos de producció i la sequera

“Està bé que en les autoritats europees s’hagen donat per fi d’aquest problema, però han de trepitjar l’accelerador per a legislar”, assegura

LA UNIÓ de Llauradors, davant els temes que es van emportar al Consell de ministres de Brussel·les celebrat ahir, es mostra satisfeta perquè es comence a considerar la problemàtica que existeix amb les importacions de tercers països, però demana celeritat perquè es posen en marxa els mecanismes adequats perquè s’acabe amb el que qualifica de competència deslleial. Aquesta és una de les reivindicacions de la protesta del pròxim divendres a València.

LA UNIÓ ja ha denunciat en diverses ocasions els perjudicis ocasionats per països tercers que introdueixen els seus productes a Espanya sense respectar els estàndards que imperen a Europa i ha demanat que es respecte l’anomenat principi de reciprocitat i que s’apliquen clausulas espill. Per a l’organització es tracta d’exigir als productes importats anar més enllà que siguen innocus i segurs, que és el que pretén el Codex Alimentari “sinó de requerir idèntics paràmetres de responsabilitat ambiental, social i ètica”.

Mentre això no succeïsca, es competeix directament amb produccions europees i espanyoles que han d’afrontar un major cost productiu per a poder ajustar-se al marcat per la UE, deixant als llauradors i ramaders de la UE en clar desavantatge.

“Està bé que en les autoritats europees s’hagen donat per fi d’aquest problema, però han de trepitjar l’accelerador per a legislar, perquè portem patint-lo anys” comenten des de LA UNIÓ que critica que aquests debats s’allarguen i no es materialitzen en decisions concretes, mentre que noves exigències, com les relacionades per exemple amb l’estratègia de la Granja a la Mesa s’estan traduint ja a normes legals: “aquesta mateixa setmana el Ministeri ja ha posat en consulta prèvia dos futurs esborranys per a reduir l’ús d’antimicrobians i el risc de fitosanitaris”, assenyalen, “i mentre en el Consell discutint si són llebrers o podencos”.

Així mateix, LA UNIÓ lamenta que el Consell no haja adoptat cap acord en relació amb la crisi que llauradors i ramaders travessen a causa del brutal encariment dels costos de producció, agreujada ara amb la sequera a Espanya i altres països del Sud. “Han fet el mateix que el mes passat… constatar la mala situació i res més”. L’organització valora la petició de les delegacions espanyola i portuguesa de diverses mesures sobre la bestreta d’ajudes PAC, la flexibilització d’unes certes condicions de cobrament i la possibilitat d’utilitzar fons del desenvolupament rural per a instrumentar ajudes. No obstant això, considera que el Govern espanyol hauria de fer un pas al capdavant i posar en marxa ajudes als professionals del sector mitjançant el règim de minimis “que pot ser usat des del Govern, fins als ajuntaments”.

L’organització critica també que, en plena sequera, algunes línies d’assegurances com el de pastures, no estiguen donat la resposta que deuen. “És increïble que l’assegurança no estiga identificant sequera indemnitzable en zones on no hi ha pastures per a alimentar al bestiar per la falta de precipitacions”, es queixen. L’organització espera que la possible reforma de la línia corregisca aquesta anomalia que els ramaders porten anys patint i que està acabant amb aquesta assegurança.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “l’estratègia europea De la granja a la taula hauria de ser per a tots en la reciprocitat d’ús de productes fitosanitaris i formes de producció. Els països que l’accepten com nosaltres per a entrar els seus productes a Europa bé, i els que no doncs cap endarrere. Ens imposen des de la Unió Europea unes formes de producció amb els estàndards més estrictes a nivell mundial, per a millorar la seguretat dels consumidors i els aspectes ambientals, cosa que no ens sembla malament però sempre que fora igual per a tots perquè ara vivim situació de competència deslleial i amb un increment de costos per l’ús desigual de productes fitosanitaris respecte als de tercers països”

