LA UNIÓ denuncia la falta de coordinació entre Govern i Generalitat per a ajudar als llauradors afectats per la DANA

Cinquanta dies després de les pluges torrencials que van colpejar la Comunitat Valenciana entre finals d’octubre i principis de novembre, els llauradors de la Ribera continuen esperant solucions concretes davant la devastació soferta.

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha posat de manifest que el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana no han sigut capaços d’acordar un llistat unificat de municipis afectats, generant una situació caòtica que deixa molts afectats sense les ajudes necessàries per a reconstruir les seues explotacions.

Divergències entre administracions

El Reial decret llei 6/2024 del Govern central reconeix 75 municipis com a beneficiaris de les ajudes per la DANA. Tanmateix, el Decret 164/2024 de la Generalitat va incloure deu municipis addicionals, entre ells huit de la Ribera Alta (Carcaixent, Castelló, l’Énova, La Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Senyera i Tous). Aquesta ampliació, però, no ha sigut reconeguda pel Govern espanyol, impedint que aquestes localitats accedisquen a les ajudes estatals.

Aquesta situació genera una contradicció: els municipis esmentats poden beneficiar-se de les ajudes autonòmiques (Decret 163/2024), com les destinades a la pèrdua de béns essencials, però no de les estatals, dirigides a autònoms i empreses afectades (Decret 175/2024).

Impacte devastador de la DANA

Les pluges torrencials i les inundacions van provocar pèrdues superiors als 1.000 milions d’euros, incloent:

500 milions en infraestructures danyades.

en infraestructures danyades. Destrucció de collites i arbratge.

i arbratge. Danys greus en sistemes de reg, vies d’accés, maquinària agrícola (tractors, cisternes) i equipament fitosanitari.

Sense una ampliació del llistat d’ajudes, els llauradors d’aquests municipis corren el risc de quedar-se sense recursos per a recuperar les seues activitats.

Crida a la coordinació i accions urgents

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha assenyalat que “és urgent modificar la normativa per a garantir que les ajudes arriben a tots els afectats, sense exclusions injustes. Si no s’actua amb responsabilitat, es generaran desigualtats i molts llauradors no podran reactivar les seues explotacions”.

LA UNIÓ insta ambdues administracions a superar les seues diferències i a coordinar esforços per a establir un marc d’ajudes comú que assegure una resposta eficaç davant la catàstrofe.

“Només amb una acció coordinada es podrà alleujar l’impacte devastador que la DANA ha tingut sobre el sector agrari valencià”, conclou Peris.