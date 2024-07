L’organització critica a les grans cadenes de distribució per utilitzar el meló d’Alger com a producte reclame en els seus lineals

La Unió Llauradora assenyala que el preu del meló d’Alger en els camps de la Comunitat Valenciana s’ha desplomat un 38% de mitjana. En relació amb la passada campanya malgrat tindre una gran qualitat.

Mentre la cotització mitjana del meló d’Alger en 2023 era de 0,46 €/kg. En l’actual se situa al voltant de 0,29 €/kg. Aquesta caiguda de preus va ser encara més acusada en les dues primeres setmanes d’aquest mes de juliol amb més d’un 65% de davallada.

Productors de melons d’Alger de LA UNIÓ indiquen que “la campanya transcorre pitjor de l’esperat en preus, després de les dues últimes bastant bones.

Les pluges de fa unes setmanes van perjudicar les plantes amb alguns problemes de fongs que van provocar una vida més curta de les plantacions i es va ajuntar massa collita alhora per a eixir després en un mercat a la baixa. Les importacions de tercers països tampoc han ajudat massa”.

LA UNIÓ critica també a les grans cadenes de distribució que utilitzen el meló d’Alger com a producte reclame, en oferir-lo en els lineals amb descomptes que es queden finalment en alguns casos en 0,59 €/kg per a les persones consumidores, un preu inferior al cost actual del producte (inclòs transport, manipulació, magatzem, etc.). Es tracta segons el parer de l’organització agrària d’estratègies comercials per a distorsionar el mercat i provocar una caiguda dels preus en origen.

En aquest sentit, LA UNIÓ apel·la a la responsabilitat de les cadenes de supermercats i hipermercats perquè deixen de vendre a preus tan “rebentats”, i així almenys que els productors valencians d’aquells melonars més tardans obtinguen un preu més ajustat per la seua collita.

L’organització confia que les elevades temperatures i les onades de calor augmenten el consum i que tot això, unit a la gran qualitat del fruit, servisca perquè els llauradors milloren els seus ingressos. D’ací la importància en aquests moments perquè la gran distribució no baixe preus com a reclam.