LA UNIÓ denuncia que els eurodiputats valencians i espanyols del PP voten en el Parlament Europeu a favor de continuar important productes amb residus de fitosanitaris prohibits a la UE

La Unió Llauradora veu incompressible que els eurodiputats valencians i espanyols del Partit Popular votaren la setmana passada en el Parlament Europeu a favor de les propostes de la Comissió Europea per a tolerar la presència de determinades matèries actives prohibides a la UE en productes importats com a cítrics vinya o fruiteres.

El Parlament Europeu va rebutjar el passat 18 de setembre, per una àmplia majoria de les tres quartes parts dels vots, dues decisions proposades per la Comissió Europea que pretenien permetre toleràncies d’importació (també conegudes com a nivells màxims de residus) per al ciproconazol i el espirodiclofeno i també per al benomilo, carbendazima i tiofanato-metil.

Tots ells estan prohibits a la UE, però s’usen en països tercers en tractaments en una gran quantitat de productes com a cítrics, cereals, fruiters, vinya, hortalisses o llavor, tal com ha pogut detectar ja LA UNIÓ en les analítiques realitzades als productes importats.

En les resolucions que acompanyen al resultat de les votacions, el Parlament Europeu conclou que els ciutadans europeus han d’estar protegits dels residus de pesticides en els productes importats i que aquests han de complir les mateixes normes que els produïts a la UE.

No obstant això, en les votacions, crida l’atenció que els eurodiputats del Partit Popular van ser els únics espanyols que van votar en contra d’aquestes resolucions i, per tant, a favor de la posició de la Comissió Europea de permetre la presència de residus d’aquestes matèries en els productes importats.

Es dona la circumstància, a més, que nombrosos eurodiputats d’altres estats membres pertanyents al Grup Popular Europeu sí que van votar contra les propostes de la Comissió.

“Perquè s’entenga, el PP ha votat en bloc a favor que continuen entrant cítrics amb carbendazima o tomaques amb benomilo de tercers països a pesar que aquests fitosanitaris es troben prohibits a Europa com ja hem denunciat de manera reiterada”, expliquen des de l’organització.

Aquesta decisió, dels eurodiputats valencians i espanyols del PP, es considera des de LA UNIÓ una deslleialtat envers els llauradors de la Comunitat Valenciana, que reclamen insistentment que s’aplique idèntiques condicions als productes importats que als europeus.

“O no s’han assabentat del que estaven votant, la qual cosa ja seria greu comptant amb tots els assistents que tenen; o si ho sabien ens han d’explicar quins interessos estan defensant en la votació, perquè els del camp valencià, per descomptat no” assenyalen des de l’organització.

En aquest sentit LA UNIÓ critica la incoherència del Partit Popular en aquest cas “ja que, d’una banda, venen que els populars europeus implantaran les clàusules espill a la UE, ara que són majoria, i després a l’hora de la veritat, voten exactament el contrari. Si això és el que queda de les seues promeses electorals, arreglats estem”, conclou.