Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que les exportacions turques “tenen barra lliure i demana que s’augmenten els controls o se suspenguen fins que es garantisca la seguretat alimentària”

LA UNIÓ denuncia que Turquia va acaparar durant el primer trimestre de l’any el 60% de les alertes europees per ús o excés d’alguns pesticides no autoritzats a la Unió Europea

Les dades del primer trimestre de l’any del Sistema europeu d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF) revelen que Turquia continua acaparant amb el 60% del total els rebutjos en fruites i hortalisses per contindre matèries actives no autoritzades a la UE o per observar Límits Màxims de Residus (LMR) superiors als autoritzats en l’àmbit comunitari, segons denuncia LA UNIÓ de Llauradors.

Turquia va tindre en el primer trimestre 180 alertes per 298 de tots els països dels quals s’importen fruites i hortalisses. Març a més prossegueix l’escalada ascendent dels rebutjos de les importacions turques. Si al febrer es van donar 45 intercepcions, durant el mes passat la xifra ja va ascendir a 74. En aquestes importacions hortofructícoles de Turquia, el producte en el qual en més ocasions s’ha trobat un ús i abús de pesticides no autoritzats durant aquest primer trimestre són els cítrics, amb 108 intercepcions. Quant a substàncies gran part són per la presència de Metil Clorpirifos o Clorpirifos, matèries actives com se sap prohibides en territori europeu.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, assenyala que “les dades són realment escandaloses i posen de manifest que la barra lliure que hi ha a Turquia ha d’acabar-se i s’haurien de suspendre les importacions fins a realitzar una auditoria exhaustiva”.

En aquest sentit, ja a principi de març LA UNIÓ va demanar a la Comissió Europea i al Govern d’Espanya el tancament de les importacions de fruites i hortalisses procedents de Turquia a través de sengles escrits dirigits a la DG Sante, responsable de les polítiques de la UE sobre salut i seguretat alimentària, i a la Direcció General de Sanitat de Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura.

Cal assenyalar que després de les reiterades denúncies davant les nombroses alertes sanitàries que estava detectant el RASFF, la Comissió Europea va incrementar al novembre la freqüència dels controls a les importacions turques. Concretament, va pujar al 20% la freqüència dels controls a realitzar en taronges, mandarines, clementines, wilkings i híbrids similars de cítrics i en les llimes, així com en pimentó i magranes procedents de Turquia. També es van augmentar els controls a altres productes com les avellanes fins al 20%, o els pistatxos i les fulles de parra fins al 50%. Per part seua, les aranges, malgrat les alertes, no van entrar en aqueix augment de freqüència de controls.

Passat aquest temps ja es veu que les mesures no han funcionat i que els resultats són cada vegada pitjors. Per això LA UNIÓ sol·licita un augment de la freqüència dels controls físics i d’identitat fins al 50% per a totes les fruites i hortalisses turques i posar així mateix fi a l’asimetria aranzelària, ja que mentre Turquia exporta a la UE amb un aranzel del 20%, a Espanya se li aplica el 54% per a exportar a Turquia. Un altre aspecte que planteja és la suspensió automàtica d’importacions procedents de països que no tinguen ratificat el Conveni del Consell Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència de gènere, com és el cas de Turquia.

Peris, secretari general de LA UNIÓ, insisteix que “és vergonyós que la Comissió Europea no tinga un protocol d’anàlisi i actuació si les mesures no són efectives com és el cas de les importacions de Turquia, qui malgrat augmentar-li els controls no sembla ser capaç de resoldre aquesta situació a tenor de les dades del primer trimestre. Cal fer per tant passos cap avant perquè estem clarament en una situació de discriminació i competència deslleial i permetent que el consumidor europeu compre fruites i hortalisses amb estàndards de producció més baixos que els exigits als productes europeus, sent una evident irresponsabilitat”.

