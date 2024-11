La Unió estima les pèrdues inicials al camp per la DANA en 816 milions d’euros

La Unió Llauradora i Ramadera estima les pèrdues per al sector agrari pels efectes de la devastadora DANA que ha assolat a algunes comarques de la Comunitat Valenciana en una xifra provisional que s’acosta als 816 milions d’euros.

En total, 220.000 hectàrees entre danys estructurals i per impacte directe en cultius i granges.

Els cultius amb major afecció són els cítrics, caquis i les hortalisses, vivers i plantes ornamentals i en menor mesura la vinya, on podria haver pèrdues superiors als 300 milions d’euros.

Quant a les explotacions ramaderes s’estima que han mort prop de 9.000 animals i que les pèrdues sumen 4 milions d’euros.

L’organització agrària ja ha presentat un ampli paquet de mesures urgents compensatòries a la Conselleria i Ministeri d’Agricultura, entre les quals es contempla entre altres la necessitat d’ajudes directes, mesures fiscals, laborals i de reparació.

Les principals pèrdues d’aquesta DANA són estructurals i se centren en les infraestructures, en neteja o en ús de fungicides amb una xifra provisional de més de 511 milions d’euros.

La Unió considera aquesta DANA com el fenomen meteorològic més destructiu per a l’agro valencià i espanyol des que hi ha registres.