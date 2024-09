Les Jornades Citrícoles de Betxí centren els debats en el control de plagues i malalties

La Unió Llauradora reclama més mesures i recursos per protegir la citricultura valenciana

La Unió Llauradora ha celebrat els dies 26 i 27 de setembre a Betxí les seues IV (cuartes) Jornades Citrícoles de la Plana. L’event ha comptat amb la participació de destacats ponents i prop de 300 persones inscrites.

Les jornades d’enguany han estan molt centrades en el control contra les plagues i malalties, vertader cavall de batalla que centra actualment els esforços de les persones agricultores, personal tècnic i Administracions.

El destacat panell ha destacat la necessitat de “controlar en origen aquestes plagues i el tractament de fred com a eines eficaces per a previndre l’entrada d’una nova plaga, ja que després en els Llocs d’Inspecció Fronterers (PIF) resulta molt difícil el seu control

El trips sud-africà és l’última de les plagues a irrompre en la Comunitat Valenciana i ho ha fet amb una expansió molt ràpida. Detectada al juny d’enguany a les comarques alacantines de la Vega Baja i el Vinalopó, ja és present aquest mes de setembre en 136 municipis de 15 comarques de la Comunitat Valenciana.

Desde l’organització agraria reiteren la necessitat d’aplicar més mesures de protecció de la sanitat vetegal, com un control més exhaustiu en fronteres o l’aplicació rigurosa del tractament en fred, per a que es puguen reduir els costos dels agricultors. La Unió demana també que s’aumenten els recursos económics i personals per part del Ministeri i la Conselleria per a salvaguardar la nostra agricultura.

Les jornades de LA UNIÓ han comptat amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Junta de Andalucia, Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), Ajuntament de Betxí i la col·laboració de Sando Clementine.