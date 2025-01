La Unió publica una llista de llauradors i ramaders que venen productes directament al consumidor

La Unió Llauradora ha fet un pas important cap al foment de la venda directa de productes agraris, una pràctica que busca acostar els aliments frescos i de qualitat de la terra directament als consumidors sense intermediaris.

L’organització ha publicat una llista d’agricultors i ramaders que oferixen els seus productes directament al públic, oferint una alternativa sostenible i justa tant per als productors com per als consumidors.

La venda directa ha demostrat ser un model eficaç que beneficia a totes les parts involucrades.

D’una banda, els agricultors i ramaders poden obtindre un preu més just pels seus productes, evitant les comissions i marges que solen aplicar els intermediaris en els canals de distribució convencionals.

D’altra banda, els consumidors tenen l’oportunitat d’accedir a productes frescos, de temporada i de proximitat, que no sols són més saludables i nutritius, sinó que també tenen una petjada ecològica més baixa, en reduir el transport i emmagatzematge.

Esta iniciativa també respon a una creixent demanda de transparència i traçabilitat en la cadena de subministrament alimentària. En facilitar el contacte directe entre productors i consumidors s’enfortix l’economia local i es fomenta el consum responsable i conscient.