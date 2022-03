LA UNIÓ quantifica les pèrdues directes en cultius per les pluges persistents de les dues últimes setmanes en més d’11 milions d’euros

N o obstant això, en general les pluges han sigut beneficioses per al camp valencià, excepte per a algunes zones i produccions

LA UNIÓ quantifica les pèrdues directes en cultius per les pluges persistents de les dues últimes setmanes en més d’11 milions d’euros

LA UNIÓ ha elaborat un informe sobre les pluges persistents que han afectat el camp valencià al llarg de les últimes dues setmanes i el balanç resultant és d’unes pèrdues directes superiors als 11,2 milions d’euros en cultius de prop de 25.000 hectàrees, a més de danys en infraestructures agràries difícils de calcular. No obstant això, en general, les pluges han resultat bastant beneficioses per al sector agrari, excepte en algunes zones i produccions.

Cal assenyalar que març ha sigut un dels mesos amb més pluges des de fa 50 anys. La precipitació acumulada ha superat els 1.000 litres/m² en algun punt i ha arribat a valors superiors als 500 en molts altres municipis. Encara que les pluges s’han repartit per tot el territori, les majors acumulacions s’han centrat en l’interior del nord d’Alacant i sud de València, i algunes zones de Castelló, concretament a les comarques del Comtat, l’Alcoià, Marina Alta, Safor, Vall d’Albaida, Ribera Alta o la Plana Baixa. A part de les precipitacions acumulades, el principal causant dels danys és la gran quantitat de dies en què no ha eixit el sol i hi ha hagut humitat constant. Hem tingut aquest mes 22 dies amb cel cobert, circumstància bastant inèdita.

Els danys s’han donat així per una combinació de pluges, excés d’humitat, vent i cels coberts i tant en cultius de regadiu com de secà. Entre les principals es troben en els cítrics pendents de recol·lectar amb el 29%, seguits per la fruita d’estiu (bresquilles, albercocs i pruneres) amb el 26%, ametler amb el 21%, oliveres amb el 15%, cirera amb el 5% i hortalisses amb el 4%. Als danys directes en cultius cal sumar els desperfectes en infraestructures. La gran quantitat de pluja recollida en algunes zones ha danyat infraestructures agràries, sobretot en camins rurals on alguns fins i tot han desaparegut, o en marges de pedra que no han pogut suportar l’excés d’aigua i han acabat caient.

LA UNIÓ destaca com a efectes positius d’aquest episodi de pluges l’estalvi de regs i d’energia, la recàrrega i recuperació dels aqüífers que asseguren la continuïtat del reg en els pous, l’ompliment d’embassaments que ens assegura una reserva d’aigua molt important i un alleujament per a allunyar-nos del període de sequera en el qual estàvem immersos. En algunes zones s’asseguren reserves per a més de dos anys. Les pluges han netejat també les sals acumulades en les arrels dels arbres, han suposat una gran millora de les pastures per a la ramaderia extensiva i per al cultiu del cereal han sigut clau per a salvar-los després de vindre d’un hivern càlid i sense pluges.

En l’efecte contrari les pluges persistents han provocat danys per inundació en les parcel·les situades en les zones més profundes, amb pèrdua de producció i, si s’allarga en el temps, problemes d’asfíxia radicular en cultius llenyosos o perduda de cultius hortícoles.

La combinació de pluges i absència de dies assolellats ha comportat un excés d’humitat que ha provocat i provocarà amb tota seguretat problemes fitosanitaris (augment de malalties fúngiques), falta de quallat o caiguda de flor, fruita xicoteta i depreciació comercial per afeccions en la pell en determinades produccions com per exemple cítrics. Durant aquest mes de març hi ha hagut dies amb episodis de fortes ratxes de vent que han provocat fonamentalment caiguda de fruita, flor i brots, però també danys importants per ramejat.

A part dels danys causats en els cultius per aquests efectes o la combinació d’ells, preocupa que podrien incrementar-se, si tal com indiquen les previsions, al llarg dels pròxims dies es produeix una caiguda de les temperatures que perjudique les brotades més recents. Aquest problema serà més accentuat a les comarques d’interior.

LA UNIÓ reclama una sèrie d’ajudes per a les persones afectades per aquest episodi d’ajudes, com la concessió d’ajudes directes, el repartiment gratuït de producte fungicida cicatritzant, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, l’establiment de préstecs amb interés subvencionat i també una sèrie d’actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades.

Els danys del sinistre estan coberts per l’actual sistema d’assegurances agràries i LA UNIÓ sol·licitarà a Agroseguro l’agilització urgent del peritatge de les parcel·les sinistrades i que s’ajusten a la realitat dels danys del cultiu. L’assegurança cobreix per tant els danys per pluja persistent i els de plagues i malalties que sorgisquen durant les pluges o els deu dies següents.

També cobreix els danys per asfíxia radicular que comporte l’afectació total o parcial dels òrgans vegetatius. Podrien sorgir no obstant això problemes en l’inici de garanties de l’assegurança en la fruita d’estiu, fonamentalment en les varietats més tardanes.

RADIOGRAFIA DEL BALANÇ PER CULTIUS I ZONES

Fruita d’estiu

La Vall d’Albaida, la Costera i la Marina Alta són les comarques més afectades. En la producció d’albercoc, l’excés d’aigua ha provocat que la fruita no qualle i ja es dona pràcticament per perduda quasi tota la producció, la qual cosa s’acumula als greus problemes de les últimes campanyes. En prunes el problema és semblant i s’espera que en els pròxims dies caiga quasi tota la flor i la reducció de la producció supere el 60%. En bresquilles es presenten problemes semblants, les varietats de mitja campanya o tardanes tindran greus problemes de quallat i únicament es podrà salvar la producció extra primerenca que, en tindre el fruit quallat i de més grandària, se salvarà, encara que podrà presentar problemes fitosanitaris o de badat per excés d’humitat.

Cireres i nispros

La producció de cirera, sobretot en la zona productora del nord d’Alacant, es dona, igual que en albercoc, quasi per perduda. La pluja i l’excés d’humitat han provocat que no qualle, caiga o es desbarate la flor i com a conseqüència les perdudes seran quantioses.

També s’observen danys en els nispros de la comarca de la Marina Baixa.

Hortalisses

Les creïlles primerenques i les cebes de les comarques de l’Horta, Camp de Túria o Ribera Baixa s’han vist molt afectades i la producció, bé per inundació o per míldiu degut a l’excés d’humitat es veja molt minvada. També està molt afectat el planter d’hortalisses d’estiu que, davant la impossibilitat de preparació del terreny, no es poden plantar, desbaratant-se i podrint-se. També hortalisses de la família de les brasicas com a cols i bròcoli s’han vist molt afectades al Camp d’Elx i la Vega Baja. La carxofa és un altre dels cultius que patirà deterioració comercial després de les pluges. Les pluges també estan impedint la plantació de meló d’Alger al no poder entrar en els camps.

Ametlers

Les comarques centrals són les més afectades per la falta de quallat, els ametlers del sud o del nord no estan tan afectats i allí els efectes seran molt beneficiosos. Caldrà veure la climatologia dels pròxims dies, ja que la persistència d’humitat pot provocar el ràpid desenvolupament de fongs com la monilia, el xancre o el míldiu i en conseqüència un increment considerable de costos i pèrdues importants de producció.

Oliveres

A les comarques centrals, fonamentalment a la Vall d’Albaida, l’adversa climatologia ha provocat forts atacs de “repilo” i que moltes oliveres hagen tingut una forta caiguda de la fulla que ha posat en perill la producció de la campanya pròxima que segur tindrà un minvament important.

Cítrics

En línies generals la pluja ha sigut molt ben rebuda pels citricultors i la campanya a més ja es troba en una fase molt avançada. Malgrat això, la producció de les varietats més tardanes, en vindre més endarrerida del que era habitual en les últimes campanyes i quedar encara bastant fruita en l’arbre, s’ha vist afectada per problemes fitosanitaris, la qual cosa provocarà danys en producció tant en quantitat (caiguda) com en qualitat (aiguat) i sobretot un augment dels costos de producció en haver d’incrementar la quantitat de tractaments fúngics. També hi ha greus problemes per inundacions i ja es dona per perduda la fruita de les faldes dels arbres. El ramejat pel vent també ha afectat un percentatge elevat de la fruita, encara que aquest mal s’observa en zones més exposades al vent i en la fruita que està en l’exterior de l’arbre. També s’observen danys en la floració que afectaran la producció de la campanya pròxima.

Caqui

De moment, les pluges han anat molt bé al cultiu, encara que ara preocupa els productors la més que probable proliferació de fongs en els pròxims dies i que comportarà un augment de la quantitat de tractaments a efectuar.

Vinya

L’aigua caiguda és molt ben rebuda, però preocupa, com en altres cultius, els problemes fitosanitaris que poden aparéixer ara.

Cereals

Per al cultiu de cereals, l’aigua ha sigut tota una benedicció. La falta de pluges a l’hivern havia provocat una alarma entre els productors que donaven ja quasi per perduda la producció d’aquesta campanya, però aquestes pluges podran salvar la collita.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià