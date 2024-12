LA UNIÓ recapta al voltant de 120.000 euros per a la reconstrucció del teixit productiu agrari danyat per la DANA

La Unió Llauradora i Ramadera ha recaptat fins ara uns 120.000 euros gràcies a la campanya de donacions que va engegar després de la devastadora DANA, amb la contribució de més de 528 persones i entitats.

El balanç s’ha presentat en dos localitats especialment afectades per les riuades, Algemesí i Requena.

L’organització ha agraït esta marea de solidaritat a particulars, associacions, empreses i altres col·laboradors, garantint que la totalitat dels fons es destinarà a la recuperació de les explotacions, amb un procés auditat per assegurar-ne la transparència.

Els tractoristes de LA UNIÓ, a més, han renunciat a rebre donacions per compensar despeses pròpies com el combustible emprat en la retirada de vehicles, redirigint-les als agricultors i ramaders afectats per la DANA. Amb els diners recaptats, l’organització busca aportar un “xicotet gra d’arena” davant les ajudes administratives que, segons denuncien, arriben tard i són insuficients.

Per al repartiment de les donacions s’han establit criteris objectius com el grau d’afecció, l’edat dels titulars, la vinculació al règim de seguretat social agrària i els danys en la maquinària. A més, en col·laboració amb Oxfam Intermón, LA UNIÓ ha signat un conveni per distribuir 43.000 euros del fons recaptat per aquesta ONG en dues partides específiques per al sector agrari.

Encara hi ha temps per fer donacions fins després de les festes de Nadal i Reis, a través d’un compte solidari de Caixa Popular o del número de Bizum 10519. Amb estes contribucions, l’organització espera continuar ajudant les famílies i explotacions agràries en el llarg camí cap a la recuperació.