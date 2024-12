La Unió reclama l’agilització de les reparacions dels sistemes de reg i camins 

La Unió Llauradora denuncia, transcorreguts ja quaranta dies des que es va produir la devastadora DANA, els problemes existents per a que molts llauradors afectats accedisquen a les seues explotacions agrícoles davant el trencament dels camins i infraestructures agràries.

Davant aquesta situació, l’organització agrària insisteix en la necessitat d’agilitzar els treballs de recuperació dels camins d’accés perquè en motls camps de caquis i cítrics no es podrà recol·lectar la collita per la inviabilitat d’accés.

De la mateixa manera, la organització insta que es reparen també els sistemes generals de reg per a poder tindre disponibilitat d’aigua.

També demanen què s’habilite una línia d’ajudes directes, complementària a les ja existents, perquè els titulars d’explotacions agràries afectats per la DANA siguen compensats després de realitzar, amb caràcter d’urgència i amb els seus propis mitjans, diverses accions de reparació d’infraestructures agràries i neteja i desenrunament de parcel·les i camins agrícoles afectats.

És evident que molts llauradors necessiten entrar ja a les seues parcel·les per a recol·lectar les seues collites, realitzar tractaments fitosanitaris i tractaments amb productes fungicides per a evitar l’aparició de fongs, i no poden esperar per més temps la intervenció de Tragsa.

Al seu judici, l’agilitat i flexibilitat que brindaria aquesta mesura permetria als llauradors afectats realitzar intervencions immediates, garantint així la continuïtat de la producció i minimitzar les pèrdues que se sumen a les ja patides pels efectes directes de la DANA.