LA UNIÓ alerta sobre la falta de matèries actives per combatre les plagues d’àcars en els cítrics.

LA UNIÓ demana nous productes fitosanitaris per evitar resistències i protegir les plantacions cítriques.

LA UNIÓ Llauradora ha expressat al Ministeri d’Agricultura la seua preocupació per la greu situació de les plagues d’àcars en els cítrics, especialment pel risc de resistències a causa de la reducció de les matèries actives disponibles.

La retirada imminent del Clofentezin deixarà als citricultors amb només una matèria activa, el Hexitiazox, fet que incrementa la vulnerabilitat de les plantacions.

LA UNIÓ demana l’autorització excepcional de noves matèries actives com el Bifenazato i el Ciflumetofen, ja que la falta de diversitat en els ovicides complica el control de les plagues durant tot l’any.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, ha destacat la necessitat urgent d’accions per protegir el sector citrícola, assenyalant la manca de suport de les autoritats per frenar l’entrada de plagues importades i la restricció d’eines per combatre-les.